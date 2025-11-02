Путін наказав армії РФ захопити Покровськ до 15 листопада: чому диктатор поспішає

Покровськ / © Getty Images

Президент РФ Володимир Путін поставив завдання своїм військам, аби ті до 15 листопада захопили Покровськ, Мирноград, всю Покровську агломерацію і далі рухатися на Костянтинівку та Краматорськ. Для диктатора це — військово-політичний результат.

Про таке в етері «КИЇВ24» зазначив Микола Маломуж, генерал армії України.

За його словами, стратегічне завдання Путіна полягає в тому, щоб продемонструвати — він може захопити конкретні території. Диктатор хоче показати як партнерам, що він буде ставити свої умови, тому що має переваги, сили та здобутки. Паралельно він продовжує бити по енергетиці і мирних українських містах, а також вдаватися до ядерних «лякалок» на адресу світу. Мета Путіна цілком зрозуміла — досягти зменшення підтримки України, нейтралізувати наші умови з точки зору міжнародного права й змусити піти на його умови.

«Для Путіна захоплення Покровська, Мирнограда, а далі Костянтинівки і всього Донецького регіону це не тільки воєнний, але й воєнно-політичний результат, який він сьогодні добивається всіма засобами», — каже Маломуж.

Крім наявних військомат російські диктатор кинув на Покровський напрямок ще 17 000 солдатів. Вони намагаються перерізати логістичні шляхи, таким чином створивши модель до оточення або напівоточення.

«Цього не вдається. Ми прийняли правильне рішення організувати комплексні операції із залученням кращих штурмових сил, ССО і так далі. Має бути визначено момент істини. Якщо ми подолаємо цей стратегічний удар під контролем Путіна — зможемо далі переламати хід спочатку тактичного рівня, а потім стратегічного рівня війни», — завершив експерт.

Нагадаємо, Путін запропонував зробити паузу у боях на 5-6 годин у Покровську, що пропустити іноземних журналістів. Такі заяви — невипадкові. І пояснення цьому одне: у РФ великі проблеми.

«Головний запит — пауза. Значить, ворог встряг в якусь авантюру», — наголосив військовий експерт Роман Світан.

Зокрема, росіянам потрібно витягти живу силу, яка застрягла у Покровську та Мирногоаді.