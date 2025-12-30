Путін наказав розстрілювати полонених: герой України про системні страти на фронті

Росія масово вбиває українських полонених / © ТСН.ua

Реклама

Російські війська систематично страчують українських військовополонених, а командування окупантів навіть заохочує простих солдат чинити ці страшні злочини.

Про це заявив командир 225 окремого штурмового полку, Герой України Олег Ширяєв в інтерв’ю The Times.

Ширяєв розповів, що він та його побратими регулярно перехоплювали розмови, в яких російські командири віддавали накази вбивати українських військовослужбовців, які здалися в полон.

Реклама

За словами спостерігачів за бойовими діями, за останні місяці з’явилося багато доказів воєнних злочинів. На кадрах, знятих російськими солдатами або українськими розвідувальними безпілотниками, видно, як українськиї військових шикують у шеренги та розстрілюють з автоматів після здачі в полон.

На одному відео, записаному дроном 19 листопада поблизу Покровська, видно російського солдата з кулеметом, який стріляє в чотирьох беззбройних чоловіків, що лежать обличчям донизу, а потім прицілився в іншого чоловіка, який намагався відповзти.

Ширяєв звинуватив Путіна у тому, що він наказав військам припинити захоплення військовополонених у спробі підірвати моральний дух українців.

«Кількість страт зростає, і це відбувається на всіх напрямках лінії фронту», — сказав він. «Для росіян немає червоних ліній».

Реклама

«У записах прослуховування та радіозв’язку, які ми перехоплюємо, ми регулярно чуємо, як їхнє військове керівництво віддає накази стратити наших військовослужбовців, які намагаються здатися. Я б сказав, що ця практика стала систематичною за останні півтора року. Вони демонструють усьому цивілізованому світу, що можуть робити це безкарно», — додав Ширяєв.

В Офісі генпрокурора підтвердили виданню, що 147 українських військовополонених було страчено російськими військами з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, 127 з них — цього року.

«Тенденція до зростання дуже чітка, дуже очевидна. На жаль, кількість розстрілів особливо зросла цього літа та осені. Це говорить нам про те, що це не поодинокі випадки. Вони відбуваються на величезних територіях і мають чіткі ознаки того, що є частиною політики», — сказав Юрій Бєлоусов, керівник Департаменту війни Офісу генпрокурора, що займається розслідування воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, 27 грудня росіяни розстріляли двох українських захисників у Покровському районі. Перед вбивством окупанти змусили одного з бійців роздягнутися, після чого відкрили вогонь по обеззброєних полонених.

Реклама

Також російські військові розстріляли трьох українських бійців, які потрапили в полон 20 грудня на південь від Гуляйполя на Запоріжжі.