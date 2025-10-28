Путін наказав захопити Покровськ до середини листопада: генерал армії оцінив ризик і шанси ворога

Покровський район / © Getty Images

Реклама

Ситуація у Покровську Донецької області залишається дійсно складною. Диктаторові Путіну потрібне це місто для посилення переговорних позицій.

Про це «24 Каналу» розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

За його словами, агломерація Покровськ — Мирноград є пріоритетною для Росії. Також ворог прагне дійти до Костянтинівки, щоб просунутися до головної цілі — захопити всю Донецьку область.

Реклама

Що відбувається у Покровську

Як наголосив Маломуж, ворог продовжує посилювати угруповання біля Покровська новими підрозділами та військовою технікою. Уже була інформація, що ворог хоче захопити Покровськ до середини листопада.

Путін неодноразово ставив різні дедлайни, які провалювалися. Але зараз там зосереджена величезна кількість живої сили ворога. Вони намагаються накопичуватися у певних місцях, щоб потім іти на штурм.

«Заходять з різних боків. Намагаються охопити Покровськ „клешнями“. Відбивати ці атаки складно, особливо якщо враховувати обмежені ресурси та постійні атаки дронів. Доводиться і зачищати, і тримати „клешні“. Також може бути удар з нашого боку по флангах окупантів. Це важливо, щоб нейтралізувати загрозу», — сказав Маломуж.

Але найважливіше, за словами генерала, — нейтралізувати роботу ворожих безпілотників. Саме тоді ворог не зможе успішно діяти на цьому напрямку.

Реклама

Нагадаємо, російська армія наростила інтенсивність атак у Донецькій області, активізувавши операцію на східному напрямку на тлі безуспішних мирних ініціатив президента США Дональда Трампа.