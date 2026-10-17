Путін наказав зробити українські міста непридатними для життя: The Guardian "злив" новий план РФ

Блекаут у Києві

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Росія реалізує сплановану стратегію щодо знищення критичної інфраструктури України, метою якої є погіршення умов проживання у великих містах та вимушена евакуація населення.

Як повідомляє The Guardian, системні удари ракетами та дронами по енергооб’єктах у Києві, Харкові та інших регіонах збігаються з детально розробленим російським документом під назвою «Аналіз секторів енергетики, житлового та комунального господарства України», який потрапив до рук української розвідки.

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План створення гуманітарної катастрофи

Перехоплений документ описує алгоритм руйнування української енергомережі — від виведення з ладу ТЕЦ та підстанцій до потенційних ударів по розподільчих пристроях атомних електростанцій.

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Серед основних цілей кремлівської стратегії — погіршення якості життя через відключення світла, повна зупинка водопостачання, погіршення санітарних умов та спричинення масового виїзду мешканців з великих міст. Документ містить чіткі розрахунки кількості балістичних, гіперзвукових ракет та дронів, необхідних для знищення кожного конкретного об’єкта.

За словами міністра енергетики України Дениса Шмигаля, аналітичні матеріали ворога складені з високою точністю:

«Це два великих документи, написаних дуже холодно і чітко, з таблицями, де вказано кількість зброї, необхідної для знищення кожного об’єкта — від балістичних ракет до реактивних та звичайних дронів. Ми розуміємо, як вони збираються діяти».

Ситуація у Києві та загрози на зиму

Упродовж останніх атак під удар потрапили три ключові енергооб’єкти Київщини — ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та Трипільська ТЕС, а також важливі підстанції «київського енергокільця». Це створює пряму загрозу гуманітарної кризи для майже трьох мільйонів мешканців столиці.

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Аналітики передбачають кілька сценаріїв розвитку подій у зимовий період:

Помірний сценарій: за умови відносно теплої погоди та швидких ремонтних робіт відключення світла у Києві можуть тривати до 8 годин на добу.

Песимістичний сценарій: у разі сильних морозів та повторних масованих атак столиця може залишатися без електроенергії до 20 годин на добу.

Політолог Володимир Фесенко зазначає, що зміна тактики Кремля пов’язана з ситуацією на фронті: втративши надію на швидку військову перемогу, росіяни зосередилися на знищенні цивільної інфраструктури, намагаючись зламати опір України зсередини.

Напередодні Росія здійснила один із найбільших ударів по енергетиці України, атакувавши понад 15 важливих об’єктів генерації і передавання електроенергії в різних регіонах країни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, найскладніша ситуація склалася в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті та Нетішині. Російські війська також атакували енергетичну інфраструктуру Харківщини, Київщини, Дніпропетровщини та інших областей.

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«Росіяни масштабували свою антиенергетичну операцію і намагаються максимально розпорошити наші резерви та відновлювальну спроможність», — наголосив президент.

Нагадаємо, в Росії вихваляються новими ударами по енергосистемі України.

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