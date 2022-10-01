Путін намагався уникати слова "Україна" під час свого виступу: Піонтковський розповів чому

Путін 30 вересня виступив у Кремлі з промовою, присвяченою спробі анексії чотирьох областей України. При цьому російський диктатор під час виступу усіляко намагався уникати самого слова "Україна".

Російський публіцист із США Андрій Піонтковський наголосив, що Путін намагався уникати слова "Україна" і переважну більшість свого вистууп говорив про Захід.

Про це Піонтковський розповів 24 каналу.

За словами публіциста, очільнику Кремля просто нічого говорити про Україну, з огляду на ситуацію на фронті. Крім того, у своїй промові Путін уже не вдавався до ядерного шантажу, як це було ще за кілька днів до того, коли російський диктатор погрожував ударом у випадку дій ЗСУ щодо нових окупованих українських територій.

"Взагалі дивовижна річ - слова "Україна" він практично уникав. 99% промови він говорив про Захід", - наголосив російський публіцист.

За його словами, у "безсилій злості" Путін проявляв "усі свої старечі комплекси щодо Заходу", а також усі ображання російського політичного класу за останні 500 років.

"Про Україну він не насмілився розтулити рота. Тому що закрили котел під Лиманом. Фактично позбавлене логістики і постачання велике російське угруповання на правому березі Дніпра під Херсоном", – зауважив Піонтковський.

Пуьліцист наголосив, що єдине, що Путін говорив - це вимагав від Києва припинення вогню. І відбувалося все це тоді, коли російська армія опинилася в оточенні у двох місцях.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій.

Після підписання президентом Росії Володимиром Путіним документів про приєднання до РФ окупованих територій України низка країн виголосили свій осуд цього рішення та свою незгоду.

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