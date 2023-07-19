Путін намагається перетворити Україну на країну-інваліда — ексголова ГУР Кондратюк

Російський диктатор хоче влаштувати в Україні техногенні катастрофи, шоб унеможливити розвиток України на багато років.

Російський диктатор Володимир Путін не може застосувати ядерну зброю у війні проти України, тому намагається замінити це іншими техногенними катастрофами, які можуть перетворити Україну на країну-інваліда.

Так думку в інтервʼю УП висловив колишній керівник ГУР Валерій Кондратюк.

Він зазначив, що підрив Каховської ГЕС нічого не дав росіянам військовому плані, але показав, що російський диктатор Путін здатний до будь-яких рішень.

"Відсутність можливості застосувати ядерну зброю він намагається замінити техногенними катастрофами. Скажу зараз страшні слова: це стратегія створення з нашої країни країни-інваліда, або країни з обмеженими можливостями", - заявив Кондратюк.

Крім того, російський диктатор намагається унеможливити подальший розвиток України як ефективної економічної держави.

"Тобто при таких техногенних проблемах ми будемо багато років долати наслідки. Сьогодні аналогічне питання по Запорізькій атомній електростанції", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники планують чергові провокації на окупованій Запорізькій АЕС із застосуванням важкого озброєння.

Крім того, ми раніше інформували, що уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни вночі 6 червня.

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