Путін намагається відрізати Бессарабію: експерт розповів, що загрожує півдню Одещини

Російські атаки на південні райони Одеської області, зокрема в напрямку Бессарабії, є частиною стратегії Кремля з ізоляції регіону та блокування експортних шляхів до Європи.

Про це розповів офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук для «Київ24».

Стратегічна ізоляція Бессарабії

На думку експерта, ворог намагається зруйнувати транспортне сполучення, яке є критично важливим для економічної стабільності України. Успішна атака на ці вузли може фактично відрізати південь області від решти території країни.

«Спроба відрізати Бессарабію — це точно спроба відрізати південь області від материкової частини Одещини і питання ускладнити нашу логістику, зокрема логістичні маршрути до Європи, які для нас є критичними і важливими для торгівлі, для нашої економічної ситуації. Росіяни це усвідомлюють», — наголосив Андрій Ткачук.

Політолог припускає, що Одещина стала полігоном, де окупанти відпрацьовують тактику знищення логістичних коридорів для подальшого застосування в інших областях України.

«Я вважаю, що на прикладі Одещини вони тестують такі моменти відрізання нашої логістики і, можливо, будуть повторювати такі події по інших областях, де є логістичні маршрути, які можуть суттєво повпливати там на економічну чи на оборонну ситуацію», — застерігає офіцер.

Реакція держави та альтернативні шляхи

Андрій Ткачук додає, що попри складність ситуації, Україна вже впроваджує контрзаходи. Зокрема, йдеться про налагодження альтернативних маршрутів через Молдову та посилення захисту критичної інфраструктури. Він підкреслив, що реакція влади є комплексною і стосується не лише транспорту, а й енергетики та ППО.

«Я думаю, що варіанти з логістикою є, їх можна виправити. І наша сьогодні влада на це і працює для того, щоб повпливати на це… Є реакція як і на відключення, є реакція як і на проблему з логістикою, є реакція так і на проблеми загалом у командуванні сил протиповітряної оборони, в контексті поки південь», — резюмував експерт.

Також він додав, що зараз переглядається перелік критичних підприємств, які отримують електроенергію, щоб пріоритетно забезпечити потреби цивільного населення в умовах постійних атак.

Нагадаємо, в ніч проти понеділка, 22 грудня, російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Один з районів міста частково залишився без електропостачання.

Раніше в ніч проти 13 грудня Росія завдала потужного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Через це Одеса та інші населені пункти області залишилися без електроенергії.

Повідомлялося, що через руйнування енергетичної інфраструктури частина Одеси та навколишніх населених пунктів залишилася без електрики, води й тепла.