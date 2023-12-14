Путін нарешті зізнався, що хоче пережити Захід, але він помиляється – Держдеп

Конгрес Сполучених Штатів має довести, що Путіну не вдасться пережити ані Захід, ані США, зазначив Метью Міллер.
Президент Росії Путін чи не вперше підтвердив під час чергової "прямої лінії", що розраховує пережити Захід й перечекати, коли партнери України втомляться надавати допомогу, однак цей розрахунок кремлівського лідера є помилкою.
Про це заявив у четвер під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає "Укрінформ".
"Ви чули, що президент Путін, я думаю, вперше підтвердив те, про що говорили ми. Ви чули, як ми казали від початку цієї кампанії, що Володимир Путін робить ставку на те, що він зможе пережити Захід і що Захід ослабне, Захід припинить підтримувати Україну", - зазначив Міллер.
Речник Держдепу нагадав, що американська сторона оцінювала підходи Кремля саме в такий спосіб, і в четвер Путін практично зізнався, що зробив ставку саме на це.
"Ми вважаємо цю ставку помилковою. І ми вважаємо, що йому не вдасться пережити Захід і пережити Сполучені Штати Америки. І тепер Конгрес Сполучених Штатів має довести це", - зауважив речник зовнішньополітичного відомства США.
Нагадаємо, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що ухвалити допомогу Україні до Різдва неможливо — навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.
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