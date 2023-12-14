Путін нарешті зізнався, що хоче пережити Захід, але він помиляється – Держдеп

Президент Росії Путін чи не вперше підтвердив під час чергової "прямої лінії", що розраховує пережити Захід й перечекати, коли партнери України втомляться надавати допомогу, однак цей розрахунок кремлівського лідера є помилкою.

Про це заявив у четвер під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає "Укрінформ".

"Ви чули, що президент Путін, я думаю, вперше підтвердив те, про що говорили ми. Ви чули, як ми казали від початку цієї кампанії, що Володимир Путін робить ставку на те, що він зможе пережити Захід і що Захід ослабне, Захід припинить підтримувати Україну", - зазначив Міллер.

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Речник Держдепу нагадав, що американська сторона оцінювала підходи Кремля саме в такий спосіб, і в четвер Путін практично зізнався, що зробив ставку саме на це.

"Ми вважаємо цю ставку помилковою. І ми вважаємо, що йому не вдасться пережити Захід і пережити Сполучені Штати Америки. І тепер Конгрес Сполучених Штатів має довести це", - зауважив речник зовнішньополітичного відомства США.

Нагадаємо, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що ухвалити допомогу Україні до Різдва неможливо — навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.

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