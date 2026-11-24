Володимир Зеленський, Путін, війна / © ТСН

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Російський диктатор Володимир Путін робить головну ставку на прийдешню зиму і прагне зламати п’ять великих українських міст через дефіцит засобів протиповітряної оборони, щоб примусити Київ вийти з Донбасу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю виданню Bloomberg.

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За словами глави держави, українська розвідка володіє всіма даними щодо намірів Кремля на зимовий період. Під головним прицілом ворога опинилися ключові промислові та гуманітарні центри країни: Київ, Дніпро, Одеса, Харків, Запоріжжя.

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Зеленський наголосив, що ця загроза виникає на тлі тривожних затримок із постачанням критично важливого оборонного озброєння та перебоїв у роботі систем зв’язку.

«Дуже неприємно, коли під час різних розмов про те, як закінчити війну, Starshield то працює, а то є обмеження, ракет для "Петріотів" не тільки стає менше, а й є ще якісь кроки, через які нема постачання. Це паралельно з тим, що план Путіна — зима… Зламати через брак захисту й зламати для того, щоб Україна вийшла з Донбасу», — підкреслив президент.

Критика позиції США щодо постачання антибалістики

Окремо Володимир Зеленський звернувся до американської сторони, зауваживши, що затягування з підписанням контрактів на постачання систем протиракетної оборони шкодить репутації самих Сполучених Штатів.

На думку президента, зволікання з передаванням антибалістичних ракет на тлі російського терору створює небезпечне політичне враження, ніби Вашингтон діє в унісон із вимогами Москви:

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«Політично це має такий вигляд, ніби вона (Америка — ред.) рухається в одному курсі з тим, що хоче Путін: змусити Україну до невигідних компромісів. Але життя та історія набагато довші, ніж дружба, бізнес або партнерство з однією людиною, яка є агресором. Набагато довші», — резюмував Зеленський.

Раніше аналітики ISW повідомили про те, що високопосадовці Кремля продовжують відкрито заявляти про наміри Москви встановити контроль над більшою частиною України, зокрема над Києвом.

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