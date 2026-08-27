ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
2 хв

Путін навмисно б’є по бізнесу США в Україні: сенатор розкрив деталі — чим може відповісти Трамп

Сенатор США вважає, що Путін цілеспрямовано пішов проти американського бізнесу в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що Російська Федерація навмисно атакує підприємства зі Сполучених Штатів Америки, які працюють в Україні. Близько половини компаній зазнали серйозних ударів і мільйонних збитків.

Про це сенатор від Демократичної партії заявив під час пресконференції у Києві, пише «Радіо Свобода».

За його словами, йдеться не про випадкові влучання, а про цілеспрямовані та повторювані атаки з боку Росії.

«Американці повинні бути обурені тим, що Володимир Путін цілеспрямовано і навмисно атакує американський бізнес. Не варто помилятися: це не ракети чи дрони, які випадково зійшли з курсу. Ці атаки є навмисними й повторюються. Вони є грубим порушенням міжнародного права, не кажучи вже про елементарні моральні норми», — висловився сенатор.

Він наголосив, що американський бізнес має звернутися до президента Дональда Трампа й Конгресу із закликом продемонструвати силу Вашингтона, щоб змусити Путіна до переговорів і закінчення війни.

Відповідаючи на запитання про роль підтримки Києва у майбутніх проміжних виборах та можливість відновлення США фінансової допомоги Україні в разі перемоги демократів, Блюменталь висловив упевненість, що його партія зможе отримати більшість у Палаті представників. Зауважимо, що зараз республіканці мають більшість.

Нагадаємо, Сенатор-демократ від штату Коннектикут (США) Річард Блюменталь сподівається, що Конгрес швидко схвалить «пекельні санкції» проти російської нафти, газу та тіньового флоту вже у вересні.

Зауважимо, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Росія б’є балістикою з американськими деталями. З його слів, наразі частка таких компонентів у російських балістичних ракетах найвища за всі роки повномасштабної війни.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie