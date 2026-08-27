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Путін навмисно б’є по бізнесу США в Україні: сенатор розкрив деталі — чим може відповісти Трамп
Сенатор США вважає, що Путін цілеспрямовано пішов проти американського бізнесу в Україні.
Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що Російська Федерація навмисно атакує підприємства зі Сполучених Штатів Америки, які працюють в Україні. Близько половини компаній зазнали серйозних ударів і мільйонних збитків.
Про це сенатор від Демократичної партії заявив під час пресконференції у Києві, пише «Радіо Свобода».
За його словами, йдеться не про випадкові влучання, а про цілеспрямовані та повторювані атаки з боку Росії.
«Американці повинні бути обурені тим, що Володимир Путін цілеспрямовано і навмисно атакує американський бізнес. Не варто помилятися: це не ракети чи дрони, які випадково зійшли з курсу. Ці атаки є навмисними й повторюються. Вони є грубим порушенням міжнародного права, не кажучи вже про елементарні моральні норми», — висловився сенатор.
Він наголосив, що американський бізнес має звернутися до президента Дональда Трампа й Конгресу із закликом продемонструвати силу Вашингтона, щоб змусити Путіна до переговорів і закінчення війни.
Відповідаючи на запитання про роль підтримки Києва у майбутніх проміжних виборах та можливість відновлення США фінансової допомоги Україні в разі перемоги демократів, Блюменталь висловив упевненість, що його партія зможе отримати більшість у Палаті представників. Зауважимо, що зараз республіканці мають більшість.
Нагадаємо, Сенатор-демократ від штату Коннектикут (США) Річард Блюменталь сподівається, що Конгрес швидко схвалить «пекельні санкції» проти російської нафти, газу та тіньового флоту вже у вересні.
Зауважимо, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Росія б’є балістикою з американськими деталями. З його слів, наразі частка таких компонентів у російських балістичних ракетах найвища за всі роки повномасштабної війни.