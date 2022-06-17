"Путін не налаштований на самогубство": Кулеба вважає, що перемога України не призведе до ядерної війни

"Путін не налаштований на самогубство": Кулеба вважає, що перемога України не призведе до ядерної війни

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що перемога України у війні проти Росії не призведе до ядерної війни, незважаючи на занепокоєння Заходу.

Кулеба переконаний, що деякі західні держави остерігаються занадто сильно допомогати Україні, тому що бояться можливих дій Путіна у разі його повної поразки на полі бою.

Про це Кулеба пише для видання Foreign affairs.

Міністр закордонних справ каже, що, на думку лідерів західних країн, російський президент може почати нові кампанії міжнародної агресії. Мовляв, Путім може стати ще небезпечнішим і з ним буде важче мати справу. Деякі побоюються, що він може навіть застосувати ядерну зброю.

"Але Путін не налаштований на самогубство; перемога України не призведе до ядерної війни. Такі побоювання можуть свідомо підігріватися самим Кремлем у стратегічних цілях. Путін - майстер газлайтингу, і я впевнений, що самі росіяни розповсюджують занепокоєння про загнаного в кут Путіна, щоб послабити підтримку Заходу Україні", - написав Кулеба.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що для Макрона, Шольца та Драґі найбільше зрозумілий світ, у якому перемогла Росія, тому їхній візит був зумовлений лобіюванням інтересів Москви.

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