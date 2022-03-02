"Путін не справляється, протидійте йому": Ходорковський закликав росіян виходити на вулиці

"Путін не справляється, протидійте йому": Ходорковський закликав росіян виходити на вулиці

Опозиціонер вважає, що протестами росіяни можуть відволікти сили Путіна від війни.

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський записав відеозвернення до росіян.

Він заклакає їх виходити на протести проти війни з Україною.

"Путін не справляється, Путін зав'язає в Україні і для того, щоб впоратися, він кидає туди все, що має - поліцію, ОМОН, ЗОБР.

Кожна людина, яка зараз виходить на вулиці російських міст. Кожна людина, яка виходить на протест – вона відволікає частину сил Путіна від убивства українських громадян.

Ваші 15 діб варті того, щоб не дати убити одну мирну людину? Якщо стоять, то йдіть надвір і посидіть потім.

Я відсидів більше 10 років, обстоюючи те, що я вважав за правильне. Якщо ви вважаєте, правильним, щоб не вбивали громадян сусідньої держави, просто тому, що цьому типчику це захотілося - протидійте йому. Сьогодні вихід на вулицю – це протидія вбивству людей в Україні", - сказав Ходорковський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: