Путін не відмовиться від війни проти України: Портников пояснив зміну тактики Кремля

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Президент держави-агресорки Володимир Путін може змінити тактику ведення війни проти України, але від її кінцевих цілей він не відмовиться.

Таку думку висловив політичний оглядач, журналіст Віталій Портников.

За його словами, тактика війни може бути змінена лише тому, що у російського президента може не вистачати сил для подальшого просування своєї армії по українській землі.

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«Тактика війни на виснаження не дає тих короткострокових результатів, на які Путін розраховував, коли вирішив вдатися до терору проти цивільного українського населення, не спонукає українське суспільство до швидкої капітуляції перед жорстоким агресором», — зауважив журналіст.

Чому Путін продовжуватиме війну в Україні

Водночас Портников вважає, що господар Кремля як закоренілий радянський чекіст зациклений на тому, щоб подолати наслідки так званої «помилки 1991 року», коли розпався Радянський Союз.

«Усі зусилля Федеральної служби безпеки РФ і Путіна, який є представником російських чекістів у Кремлі, пов’язані з необхідністю відновлення так званої територіальної цілісності справжньої російської держави, під якою на Луб’янці продовжують розуміти Радянський Союз», — наголосив він.

Журналіст зазначив, що у Кремлі розуміють неможливість відродження радянської імперії без приєднання України, причому з виходом російських військ аж до Закарпаття.

«Саме тому Путін навряд чи може відмовитися від подальшої війни проти України», — стверджує він.

Чинником, який може змусити Путіна поставити війну на паузу, вважає Віталій Портников, може стати загроза погіршення російсько-американських відносин через продовження бойових дій і навіть нових неочікуваних санкцій з боку адміністрації Дональда Трампа проти російської економіки.

Нагадаємо, раніше американський телекалал CNN з посилання на нові дані розвідки повідомив, що російський президент Володимир Путін змінює тактику війни в Україні, зосередившись на зміцненні контролю над уже захопленими територіями України та стимулюванні російської економіки.