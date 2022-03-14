Путін не знає, що відбувається в армії – відомий російський економіст

Владислав Іноземцев переконаний, що очільник РФ взагалі не знає, де що відбувається.

Путін не знає, що відбувається в армії. Він взагалі не знає, де що відбувається.

Про це в інтерв'ю виданню "Обозреватель" розповів доктор економічних наук, економіст та соціолог Владислав Іноземцев.

"Років зо три тому Путін приїжджав на Московський міжнародний авіасалон і, намагаючись продемонструвати близькість до народу, вирішив купити морозиво у дівчини-продавчині (яка сама була співробітницею ФСБ, вона з'являлася у різних постановних сценах ще кілька разів). Він прийшов, взяв це морозиво, вийняв 5 тисяч рублів і спитав, чи вистачить. Морозиво коштує максимум 100 рублів! Навіть відеосюжет є! Людина не знає, скільки в її країні коштує морозиво. А ви хочете сказати, що він повинен розуміти, як організована його армія, якою командує вискочка, який жодного дня в ній не служив", - зазначив економіст.

Іноземцев додав, що більшість навіть не усвідомлюєте, наскільки в Росії рівень управління некомпетентний.

"Пам'ятаєте, коли проходила Рада безпеки, яку транслювали по телебаченню, і там Наришкін (глава зовнішньої розвідки РФ –ред.) намагався щось невміло заперечувати? Не виключено, що Наришкін справді розумів ситуацію набагато краще і намагався щось сказати, але його всі висміяли, він теж сказав, що він за визнання "Лугандонії", і на цьому все закінчилося", - розповів економіст.

Нагадаємо, раніше Іноземцев пояснив, чому народ та олігархи не скинуть Путіна.

Крім того, економіст заявив, що з можливостями, які мали РФ перед нападом на Україну, наївно було розраховувати взяти Київ за 48 годин. На це рішення Путін пішов, тому що багато років не “зіштовхується з реальним світом”.

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