Путін не зупиниться: Сирський озвучив НАТО реальну чисельність окупаційної армії РФ

Головком ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Росія продовжує нарощувати сили для війни проти України. Наразі окупаційне угруповання налічує понад 715 тисяч осіб. Попри розмови про мирні ініціативи, мета Кремля залишається незмінною — знищення української державності.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив під час засідання Ради Україна–НАТО на рівні командувачів збройних сил.

Величезне угруповання ворога

За словами генерал-полковника, оперативна обстановка на фронті залишається складною. Росія не збирається зупинятися попри дипломатичні зусилля партнерів.

«Для продовження війни проти України Росія застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю більш ніж 715 тисяч осіб», — повідомив Сирський.

Він підкреслив, що стратегічна мета Москви — повне знищення української державності.

Терор «мороком і холодом»

Головком окремо зупинився на тактиці ракетного терору РФ. Ворог продовжує цілеспрямовано бити по енергетичному сектору, намагаючись використати зиму як зброю.

«Росія не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах нашої економіки, насамперед — по енергетичному сектору, намагаючись вплинути на українців у тилу мороком і холодом», — зазначив він.

Головна потреба — ППО

Саме через постійні атаки на інфраструктуру найбільш критичною потребою ЗСУ залишається зміцнення «повітряного щита».

Сирський визнав, що наразі існує значний дефіцит у засобах протиповітряної оборони. Це не дозволяє у повному обсязі захистити цивільне населення та критичні об’єкти.

Реакція Альянсу

Під час відеоконференції Головком передав партнерам конкретний перелік потреб Сил оборони України.

Представники країн НАТО висловили готовність і надалі підтримувати Україну.

На завершення Олександр Сирський запросив Військовий комітет НАТО відвідати Україну цього року, щоб на власні очі побачити ситуацію.

«Нашим першочерговим завданням має залишатися створення умов для справедливого миру шляхом зміцнення наших військових спроможностей», — підсумував Головнокомандувач.

Нагадаємо, російська армія постійно підтягує нові сили на фронт. Особливу увагу ворог приділяє Покровському напрямку, де наразі зосереджено велике угруповання військ.