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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
452
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Путін несподівано збільшив чисельність армії РФ: ISW пояснює, що стоїть за новим указом

Путін продовжує нарощувати чисельність своєї армії.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Армія РФ

Армія РФ / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про чергове збільшення чисельності російської армії в межах військової реформи, що триває в країні. Документ, підписаний 12 червня, встановлює штатну чисельність збройних сил РФ на рівні 2 399 130 осіб, з яких 1 510 000 є військовослужбовцями.

Про це пише ISW.

Попередній аналогічний указ Путін видав 4 березня. Тоді чисельність російської армії була визначена на рівні 2 391 770 осіб, включно з 1 502 640 військовими. Таким чином, нове рішення передбачає збільшення кількості військовослужбовців на 7 360 осіб.

Аналітики зазначають, що настільки незначне розширення навряд чи матиме відчутний вплив на ситуацію на фронті в Україні. Водночас Росія продовжує нарощувати чисельність своїх збройних сил майже щороку від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Для порівняння, у 2022 році армію збільшили на 137 тисяч військових, у 2023-му — на 170 тисяч, а у 2024-му — на 180 тисяч осіб.

За оцінкою аналітиків ISW, збільшення особового складу пов'язане з реалізацією масштабної реформи російської армії, оголошеної ще у 2023 році тодішнім міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Йдеться про створення нових військових округів, формувань і підрозділів, для комплектування яких потрібна додаткова кількість військовослужбовців.

Нагадаємо, військові витрати Росії у першому кварталі 2026 року досягли рекордних рівнів і становлять близько 5,9 трлн рублів, що дорівнює майже 46% усіх федеральних видатків. Так, фактично кожен другий рубль російського бюджету спрямовується на війну та пов’язані з нею потреби. Видатки суттєво зросли порівняно з попередніми роками, продовжуючи тенденцію масштабної мілітаризації економіки РФ. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже витратила на війну понад 53 трлн рублів.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
452
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