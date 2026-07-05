"Путін ніколи не ризикне там з'явитися": Зеленський зробив різку заяву про наміри диктатора

© Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи не наважиться приїхати до Костянтинівки Донецької області, попри те, що вже фактично зарахував місто до своїх планів.

Про це глава держави сказав у своєму зверненні 5 липня.

За словами Зеленського, зараз за Костянтинівку тривають запеклі бої, однак сам Путін не ризикуватиме опинитися там.

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«Тривають бої також за Костянтинівку, яку Путін вже приписав собі. Але зрозуміло, ніколи не ризикне там з’явитися», — заявив президент.

Зеленський наголосив, що російський лідер почувається в безпеці лише у Москві, Санкт-Петербурзі та власних резиденціях.

«Бо насправді його — це тільки Москва, Петербург та резиденції. В цьому і найбільший цинізм цієї війни: особа, яка спирається тільки на своє ближнє коло, на Москву та на улюблені резиденції, спалює все, до чого він може дотягнутися. І вбиває навіть своїх», — сказав він.

Президент також навів дані про втрати російської армії, наголосивши, що Кремль продовжує жертвувати власними військовими, аби не припиняти війну.

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«Навіть своїх же громадян — по 30 тисяч на місяць щонайменше. Просто щоб він один не ухвалював рішення про мир і надалі. В цьому червні теж майже 30 тисяч підтверджених уражень російських окупантів на фронті — убитими та важко пораненими», — зазначив Зеленський.

За словами президента, такі втрати свідчать про те, що російське керівництво продовжує вести війну, не зважаючи на людські жертви.

Тим часом Росія готує новий масований удар по Україні. Президент Володимир Зеленський назвав дати атаки.

За його словами, про масований удар по Україні, що готує РФ, свідчать дані української розвідки.

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Президент Володимир Зеленський закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися до укриттів.

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