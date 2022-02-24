"Путін обрав шлях кровопролиття": як реагують світові лідери на вторгнення Росії до України

"Путін обрав шлях кровопролиття": як реагують світові лідери на вторгнення Росії до України

У Четвер, 24 лютого, о 05:00 Володимир Путін оголосив про проведення воєнної операції в Україні.

Російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Як на дії Путін реагують світові лідери - у матеріал ТСН.ua.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц "найсуворішим чином" засудив напад Росії на Україну 24 лютого.

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Дії Путіна він назвав "явним порушенням міжнародного права". За словами Шольца, вони "не є виправданим жодним чином".

"Росія мусить негайно припинити цю військову акцію", - виступив з вимогою німецький канцлер.

Своєю чергою, британський прем'єр Борис Джонсон поговорив телефоном із Зеленським і пообіцяв рішучу відповідь РФ за напад на Україну.

"Президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, розпочавши цей неспровокований напад на Україну. Великобританія та наші союзники дадуть рішучу відповідь", - наголосив британський прем'єр.

Російське вторгнення до України очільник уряду Британії назвав "жахливими подіями".

Президент США Джо Байден також відреагував на напад Росії на Україну і заявив, що світ притягне Росію до відповідальності.

"Молитви всього світу сьогодні ввечері (за американським часом - ред.)з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових. Президент Росії Володимир Путін обрав навмисну ​​війну, яка призведе до катастрофічних втрат і людських страждань. Тільки Росія несе відповідальність за загибель і руйнування, які принесе ця атака, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності", - зауважив Байден.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив "безрозсудний і неспровокований напад" Росії на Україну.

"Це грубе порушення міжнародного права та серйозна загроза євроатлантичній безпеці", - написав він у Twitter.

Столтенберг закликав Росію негайно припинити воєнні дії та поважати суверенітет та територіальну цілісність України.

За словами Столтенберга, союзники НАТО зберуться для обговорення наслідків нової російської агресії.

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