Путін оголосив про великоднє перемир’я: що відомо

Російський диктатор Путін оголосив «великоднє перемир’я» / © Associated Press

Російський диктатор Путін заявив, що доручив своїм військам на фронті дотримуватися перемир’я на Великдень.

Про заяву диктатора повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

«У зв’язку з наближенням православного свята Великодня (Світлого Христового Воскресіння) оголошується перемир’я від 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року», — передають текст указу Путіна пропагандисти.

Диктатор заявив, що «розраховує, що українська сторона наслідуватиме приклад РФ з великоднім перемир’ям». Зауважимо, що ідею про великоднє перемир’я першою висловила саме Україна, а Кремль до цього часу її відкидав.

Путін також дав вказівки окупантам «зупинити бойові дії на період перемир’я, але бути готовими відповідати». Варто зазначити, що таке формулювання дає змогу армії РФ продовжувати бойові дії, аргументуючи це тим, що нібито Україна ігнорує перемир’я. Власне, так було торік.

Наразі українська сторона цю інформацію не коментувала.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Кремлю нову пропозицію щодо перемир’я «хоча б на Великдень».

Сьогодні, 9 квітня, під час розмови з журналістами Зеленський заявив, що Москва досі не надала відповіді на ініціативу України щодо припинення вогню на період великодніх свят.

У четвер, 9 квітня, у Кремлі заявили, мовляв, наразі диктатор Путін не ухвалював рішень щодо великоднього перемир’я.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про великоднє перемир’я 2026 року.

Офіцер батальйону «Свобода», екснардеп Андрій Іллєнко нагадав, що РФ ігнорувала попередні так звані перемир’я. Тому впливу на полі бою від нього не буде.

Зауважимо, що торік диктатор Путін все ж погодився на «великоднє перемир’я», яке мало тривати від вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. Однак, за словами наших військових, на фронті кардинально нічого не змінилося і на Великдень лунали постріли та були ворожі штурми.