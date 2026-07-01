Путін опинився на роздоріжжі: офіцер ЗСУ назвав три сценарії розвитку війни / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін наразі перебуває на роздоріжжі між трьома сценаріями: завершенням війни, її продовженням із новою мобілізацією або спробою втягнути у конфлікт європейські країни НАТО за допомогою повітряних ударів.

Про це заявив офіцер Сил оборони, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у соцмережах.

За його словами, якщо Росія вдарить по країнах НАТО, ті обов’язково дадуть відповідь. Водночас у самій РФ частина верхівки хоче припинити вогонь і почати переговори, але зараз вони мають мало впливу. Більшість російських еліт виступає за продовження війни.

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«Але російським елітам, не виключено, доведеться вирішувати питання путіна, щоб завершити це військове божевілля, яке поки не хоче припинити проголошений російський лідер», — зауважив Коваленко.

Також він додав, що удари по території РФ, які надалі лише нарощуватимуться, допомагають створювати умови для завершення війни. Коваленко наголосив, що класична дипломатія без сили, яка опиралася на логіку та міжнародне право, застосовувалася ще з 2014 року, але жодна зі сторін не досягла успіху, адже в таких розмовах стикалися дві паралельні реальності.

«Лише дипломатія із застосуванням силових інструментів наближає російську реальність до реальності справжньої», — підкреслив Андрій Коваленко.

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