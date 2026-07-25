Путін отримає 30 тисяч нових солдат: “партія” бійців з КНДР піде на війну проти України – Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва планує залучити ще 30 тисяч військових із КНДР.

Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення.

За словами президента, підготовка до прийому північнокорейських військових триває вже від червня у Воронезькій області РФ. Зеленський зазначив, що йдеться про наміри Росії отримати ще близько 30 тисяч військовослужбовців із Північної Кореї.

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«Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Уже від червня готуються у Воронезькій області, щоб їх прийняти», — сказав президент.

Про яку ще загрозу повідомив президент

Окрім особового складу, за словами Зеленського, Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет.

Президент наголосив, що військове партнерство між Москвою та Пхеньяном продовжує розширюватися.

Глава держави підкреслив, що наслідки такої співпраці виходять далеко за межі війни в Україні.

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«Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війни, вона покращує їхню зброю — дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет», — наголосив Зеленський.

Заяви Зеленського — останні новини

Нагадаємо, Зеленський заявив, що російське керівництво не демонструє готовності до миру і готується до продовження війни восени. За даними розвідки, у планах Кремля немає ознак підготовки до завершення конфлікту. Путін готує нові хвилі мобілізації: за неповні сім місяців 2026 року до війська залучили 221 тисячу осіб, тоді як втрати склали майже 225,5 тисячі.

Також Зеленський заявив, що Україна розраховує до кінця 2026 року отримати технічну можливість виробляти ракети до американських систем протиповітряної оборони Patriot.

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