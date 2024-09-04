Путін переконаний, що Росія може повільно поглинати Україну - ISW

За оцінками ISW, Путін намагається зберегти російський наступ на Покровськ за рахунок затримки зачистки Курська.

Володимир Путін, найімовірніше, досі не перекинув у Курську область РФ боєздатні підрозділи для витіснення ЗСУ, оскільки не відмовився від "поглинання" України.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також читайте Курська операція спростувала теорію про переваги ядерної зброї — WSJ

Протягом кількох тижнів ISW спостерігала ознаки того, що російське військове командування передислоковує сили з північної Харківської області, лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та західної Запорізької області до Курської області, а нещодавно помітила ознаки того, що російське військове командування передислоковує сили, ймовірно, призначені для майбутніх більш пріоритетних наступальних операцій у напрямку Покровська до Курської області.

"Президент" Росії Володимир Путін досі уникав передислокації боєздатних і досвідчених фронтових підрозділів, які, ймовірно, будуть необхідні для витіснення українських військ з Курської області. І заява Зеленського свідчить про те, що українські війська, ймовірно, утримуватимуть позиції на території площею понад 1100 квадратних кілометрів, де, за повідомленнями, діють українські війська в Курській області, доки Путін не вирішить ввести такі війська", - сказано у повідомленні.

За оцінками ISW, Путін намагається зберегти російський наступ на Покровськ за рахунок затримки зачистки Курська, але "це вторгнення, ймовірно, матиме низку інших важливих наслідків для російських військових операцій протягом різних періодів часу, незалежно від його впливу на поточну операцію в Покровську".

Аналітики припускають, що українське вторгнення в Курську область має вплив на російських військових на оперативному рівні. Однак воно не змінило стратегічне мислення Путіна.

"Путін вважає, що Росія може повільно і на невизначений час поглинути Україну шляхом поступового просування вперед і що вона може досягти своїх цілей шляхом війни на виснаження проти українських сил і шляхом припинення підтримки України з боку Заходу. Оцінки, які роблять Путіна несприйнятливим до мирних переговорів на інших умовах, окрім капітуляції України і Заходу перед його вимогами", - вважають в ISW.

Нагадаємо, у виданні The Wall Street Journal припускають, що Курська операція спростувала теорію про переваги ядерної зброї.

Хто володіє Зміїним – володіє Чорним морем. Ми здавати Зміїний не збираємось! — Братчук

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.