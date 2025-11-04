РФ концентрує війська під Покровськом: експерт пояснив, яка мета Путіна

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Російські війська перекидають додаткові сили та засоби на Покровсько-Мирноградський напрямок, оскільки він є пріоритетним для Кремля. Головна мета противника — взяти під контроль міську агломерацію, щоб відкрити собі шлях для подальшого наступу на Слов’янськ і Краматорськ.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі «День.LIVE», проаналізувавши ситуацію на фронті.

«Для Путіна особисто Покровсько-Мирноградський напрямок є пріоритетним. І ворог, скоріш за все, буде перекидати додатково сили та засоби, щоб максимально посилити тиск на наших оборонців, які боронять і Покровськ, і Мирноград», — наголосив Селезньов.

Реклама

Експерт пояснив, що ресурси для посилення цього напрямку ворог бере з інших ділянок фронту. Вже фіксується значне зменшення інтенсивності бойових дій на півночі Харківщини, а також на Сумщині, звідки було перекинуто частину підрозділів, зокрема, операторів FPV-дронів, під Покровськ.

Владислав Селезньов попереджає, що ситуація на Покровському напрямку залишається надзвичайно складною. Противник не лише намагається інфільтрувати сили, але й діє FPV-дронами, артилерією й мінометами з метою перерізання ключових логістичних магістралей.

«Відстань між лещатами оперативного оточення — різні оцінки бачив — від трьох до семи кілометрів. Саме така відстань створює серйозну загрозу для наших логістів, бо ця територія де-факто прострілюється і російськими мінометниками, і артилеристами», — зазначив він.

Подальший розвиток подій, за його словами, залежатиме від стійкості української оборони в районі населених пунктів Родинське, Красний Лиман, Перше Травня та Котлине. Селезньов додав, що зараз на цій ділянці фронту безпосередньо керує бойовими діями Головнокомандувач генерал Олександр Сирський разом з офіцерами штабу, що дає змогу координувати зусилля всіх учасників оборони.

Реклама

Нагадаємо, у Покровську тривають запеклі вуличні бої — ворог малими групами просувається від вокзалу та насипу, щоб розривати маршрути постачання. Від того, чи вдасться відбудувати периметр навколо логістичних трас, залежить доля фронту та зручність зимівлі підрозділів.

Також у Покровську триває операція спецпризначенців Головного управління розвідки України. Підрозділи «Тимура» ведуть запеклі бої з російськими окупантами у стратегічно важливому районі міста.