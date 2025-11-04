ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
2 хв

РФ концентрує війська під Покровськом: експерт пояснив, яка мета Путіна

РФ перекидає війська для виходу на Слов’янськ. Експерт пояснив, яка зараз ситуація на Покровському напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Російські війська перекидають додаткові сили та засоби на Покровсько-Мирноградський напрямок, оскільки він є пріоритетним для Кремля. Головна мета противника — взяти під контроль міську агломерацію, щоб відкрити собі шлях для подальшого наступу на Слов’янськ і Краматорськ.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі «День.LIVE», проаналізувавши ситуацію на фронті.

«Для Путіна особисто Покровсько-Мирноградський напрямок є пріоритетним. І ворог, скоріш за все, буде перекидати додатково сили та засоби, щоб максимально посилити тиск на наших оборонців, які боронять і Покровськ, і Мирноград», — наголосив Селезньов.

Експерт пояснив, що ресурси для посилення цього напрямку ворог бере з інших ділянок фронту. Вже фіксується значне зменшення інтенсивності бойових дій на півночі Харківщини, а також на Сумщині, звідки було перекинуто частину підрозділів, зокрема, операторів FPV-дронів, під Покровськ.

Владислав Селезньов попереджає, що ситуація на Покровському напрямку залишається надзвичайно складною. Противник не лише намагається інфільтрувати сили, але й діє FPV-дронами, артилерією й мінометами з метою перерізання ключових логістичних магістралей.

«Відстань між лещатами оперативного оточення — різні оцінки бачив — від трьох до семи кілометрів. Саме така відстань створює серйозну загрозу для наших логістів, бо ця територія де-факто прострілюється і російськими мінометниками, і артилеристами», — зазначив він.

Подальший розвиток подій, за його словами, залежатиме від стійкості української оборони в районі населених пунктів Родинське, Красний Лиман, Перше Травня та Котлине. Селезньов додав, що зараз на цій ділянці фронту безпосередньо керує бойовими діями Головнокомандувач генерал Олександр Сирський разом з офіцерами штабу, що дає змогу координувати зусилля всіх учасників оборони.

Нагадаємо, у Покровську тривають запеклі вуличні бої — ворог малими групами просувається від вокзалу та насипу, щоб розривати маршрути постачання. Від того, чи вдасться відбудувати периметр навколо логістичних трас, залежить доля фронту та зручність зимівлі підрозділів.

Також у Покровську триває операція спецпризначенців Головного управління розвідки України. Підрозділи «Тимура» ведуть запеклі бої з російськими окупантами у стратегічно важливому районі міста.

Дата публікації
Кількість переглядів
218
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie