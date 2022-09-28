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Путін після мобілізації в РФ хоче кинути війська на Одесу і Харків - Bloomberg

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Путін після мобілізації в РФ хоче кинути війська на Одесу і Харків - Bloomberg

Фото: Associated Press

Путін не відмовився від своїх планів захопити всю Україну.

Після мобілізації в РФ він планує кинути війська на Харків та Одесу.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела у Кремлі.

За їхніми словами, після оголошеної мобілізації Росія зможе повернути собі ініціативу на фронті та просунутися вглиб української території, захопивши Харків та Одесу.Також у Кремлі переконані, що зможуть воювати до кінця, потім оголосити про перемовини і залишити собі частину захоплених територій.

Щоправда Bloomberg зазначає, що 300 тисяч немотивованих і ненавчених бійців не зможуть істотно змінити ситуацію на полі бою, крім як стримати український наступ. За інформацією видання, путін продовжить газовий та ядерний шантажі.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що під путінську мобілізацію потрапляє ще й інтелігенція із центральних регіонів Росії.

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