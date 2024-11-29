Путін погрожує Україні новими ракетами: Буданов відреагував на заяви "фюрера"

Москва використовує різну зброю для ударів по Україні.

Російський диктатор-президент Володимир Путін пригрозив Києву використанням нових ракет - нібито через удари по території РФ.

На погрози "фюрера" відреагував очільник українського Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі ВВС.

За словами головного розвідника, погрози Путіна - це намагання завадити будь-яким спробам закінчити війну.

Окрім того, Буданов наголосив, що проти України використано практично всі види наявних озброєнь – від підводних човнів до стратегічної авіації.

"Але повторюю ще раз: нічого принципово нового росіяни не продемонстрували", - каже він про нову російську ракету "Орешнік".

Нагадаємо, 28 листопада на саміті ОДКБ Володимир Путін пригрозив ударами по центрах ухвалення рішень у Києві. Нібито дії Москви щодо атак на Україну викликані провокаціями Києва.

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