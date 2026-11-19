Портников відповів на погрози Путіна Україні / © ТСН.ua

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Журналіст і публіцист Віталій Портников прокоментував першу публічну реакцію диктатора РФ Володимира Путіна на удар по Кримському мосту, оцінивши реальність погроз очільника Кремля.

Про це Портников заявив у своєму ефірі на YouTube, присвяченому підсумкам тристоронньої зустрічі в Шеньчжені

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За словами Портникова, Кримський міст є не просто транспортною інфраструктурою, а символом російської окупації українського півострова. Тому припинення руху ним створює для Кремля не лише практичні, а й політичні та пропагандистські проблеми.

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Портников звернув увагу на слова Путіна про те, що після ударів по мосту мовляв Росія не домовлятиметься, а відповість значно сильніше. Водночас журналіст вважає таку реакцію цілком очікуваною.

«Абсолютно зрозуміла реакція російського президента. Ніякої іншої реакції я і не очікував. Тому що Путіну буде пропагандистськи складно інакше відпрацювати припинення руху по Кримському мосту», — каже аналітик.

Куди вже гірше

Журналіст звернув увагу на погрози російського диктатора завдати Україні ще потужніших ударів. На його думку, незрозуміло, якими саме можуть бути ці атаки, враховуючи масштаби російського терору проти української інфраструктури та цивільного населення.

«Коли Путін говорить про те, що Росія буде відповідати сильніше, то тут залишається питання: а як Путін уявляє свої більш сильні удари на тлі рішення російського політичного керівництва знищити мости через Дніпро, заморозити українські міста, добитися перетворення найбільших українських міст на місця, непридатні для проживання мешканців, перетворити ненависну Путіну та його співвітчизникам Україну на безлюдну пустелю. Якими ще більш сильними можуть бути удари Росії по Україні, коли рішення щодо генециду українського народу ухвалено і затверджено постійними членами Ради безпеки Російської Федерації ще у 2022 році», — зауважує Портников.

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Журналіст нагадав, що геноцидні наміри Росії залишаються незмінними протягом усіх років повномасштабної війни.

«Кожний новий рік цієї війни демонструє непохитність геноцидних намірів російського керівництва, армії, народу і особисто президента Російської Федерації, що користується у цих намірах очевидною підтримкою більшості свого людожерного електорату», — каже експерт.

На думку Портникова, відповіддю України на російські погрози має бути подальше знищення ресурсних можливостей країни-агресорки.

Журналіст висловив сподівання, що українські удари по російських ресурсах зрештою призведуть до ситуації, коли Москва більше не матиме достатньо можливостей для продовження війни.

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Раніше Віталій Портников розповів, на яких умовах Путін готовий закінчити війну проти України.

Нагадаємо, уночі 19 листопада сталася нова атака на Кримський міст. За інформацією Міноборони України, сталися нові влучання в районі арки та залізничних колій.

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