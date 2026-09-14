«Путін помиляється»: Рютте зробив різку заяву після удару РФ по потягу в Україні

Рютте про атаку РФ на потяг / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте жорстко відреагував на черговий воєнний злочин Росії — обстріл пасажирського потяга в Україні поблизу кордону з Польщею. За його словами, ця атака лише підкреслює безвихідь, у якій опинився кремлівський режим.

Про це він заявив під час пресконференції 14 вересня у штаб-квартирі НАТО.

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Рютте про удар РФ по потягу в Україні

Рютте заявив, що Росія постає перед труднощами в Україні та продовжує агресивні дії, безрозсудні і небезпечні атаки — зокрема на цивільну інфраструктуру — поблизу території НАТО.

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«Учорашній удар по пасажирському потягу в Україні свідчить про те, наскільки відчайдушними стали дії Путіна. Він вважає, що зможе перешкодити нам підтримувати Україну і підірвати нашу єдність. Він помиляється. Наша відповідь — посилення підтримки України, щоб вона мала все необхідне для самооборони», — наголосив Рютте.

Крім цього, він наголосив, що зобов’язання НАТО щодо колективної оборони є непохитними, а кожен клаптик території Альянсу буде під захистом.

Все це пролунало на пресконференції з прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншою, де Рютте подякував за внесок Словенії в НАТО, її роль на Західних Балканах та за непохитну підтримку України.

Генсек відзначив, що Словенія за 2025 рік надала Україні понад 60 мільйонів євро допомоги у сфері безпеки та брала участь в ініціативі PURL.

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Росія атакувала потяг біля кордону з Польщею: головне

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня Росія завдала масованого удару по заходу України. Внаслідок атаки безпілотників у районі пункту пропуску «Ягодин» біля польського кордону було пошкоджено АЗС, вантажівки, супермаркет, а також уражено локомотив пасажирського поїзда «Київ — Варшава». Легкі травми дістали двоє водіїв. Через загрозу та наближення дронів до кордону Польща терміново піднімала в небо винищувачі.

Влучання в локомотив сталося приблизно о п’ятій ранку за два кілометри від кордону. Завдяки завчасному виявленню загрози диспетчером «Укрзалізниці» та вчасно оголошеній евакуації ніхто з пасажирів і залізничників не постраждав. У компанії наголосили, що війська РФ продовжують свідомо атакувати цивільний рухомий склад.

Незадовго до удару на станції «Ягодин» перебував дипломатичний поїзд із європейськими посадовцями, дипломатами та експрем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном, які поверталися з Києва. Склад вирушив раніше графіка через загрозу обстрілів, тому в «Укрзалізниці» припускають, що саме цей поїзд міг бути першочерговою ціллю ворожого дрона.

Крім того, під час самої атаки на станції перебував ще один поїзд, у якому їхав колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Таким чином, російський удар стався у безпосередній близькості до двох складів із високопоставленими західними діячами.

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Після цього у Кремлі відреагували на атаку, внаслідок якої ледь не постраждали дипломати ЄС. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не став заперечувати факт удару по цивільному пасажирському складу.

Замість визнання провини речник Путіна дав цинічне та зухвале пояснення цій атаці. Він заявив, що оскільки подія сталася на території України, російські військові й надалі «виконуватимуть свої завдання» по всій її території.

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