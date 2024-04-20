Путін повинен програти: Зеленський назвав головну мету допомоги США

Український лідер висловив сподівання, що розгляд законопроєкту в Сенаті США і направлення президенту Байдену будуть достатньо швидкими.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував голосування Палати представників США, під час якого було ухвалено рішення про пакет американської підтримки для української держави на майже 61 млрд доларів та назвав головну мету, на яку будуть витрачені кошти.

Під час традиційного вечірнього звернення у суботу, 20 квітня, він подякував усім, хто підтримав цю допомогу голосуванням, особисто спікеру Майку Джонсону та, за словами президента, “усім американським серцям, які, так само як і ми в Україні, відчувають, що російське зло точно не повинно вигравати”.

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Зеленський наголосив, що цей пакет допомоги дуже вагомий і його “відчують і наші воїни на передовій, і наші міста і села, які потерпають від російського терору”.

Український лідер висловив сподівання, що розгляд законопроєкту в Сенаті США і направлення президенту Байдену будуть достатньо швидкими.

“Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і незалежності, наших людей і життя нашого, яке Росія так хоче закопати в руїнах. Америка від перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і передбачуваності життя для всіх народів. Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни – війни, яку Путін повинен програти”, - наголосив Зеленський.

Президент України подякував усім всім представникам нашої держави, усім дипломатам, які працюють заради збільшення підтримки України, усім представникам громадського сектору, кожному волонтеру, який працює, та всім друзям України.

Нагадаємо, в суботу, 20 квітня, Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на майже 61 млрд доларів.

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