"Путін повинен відчути, що війна дороговартісна": Зеленський про компенсації від РФ

На сьогодні лише в Європі є близько 300 млрд доларів заморожених активів РФ.

На саміті миру у Швейцарії обговорять, зокрема, заморожені активи Росії і компенсацію всього того, що принесла Росія війною на територію України.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, передає Офіс президента.

Крім того, обговорять також харчову, ядерну безпеку та повернення викрадених українських дітей.

"Це три головні питання. Безумовно, питання щодо заморожених активів постійно обговорюється нашими партнерами. Я вважаю, що Росія повинна відчувати - ця війна дороговартісна, але дороговартісна вона не тільки для нас, Європейського континенту, не для Африки, Азії через блокування Чорного моря і харчовох продукції, а через те, що вони є агресорами", - зазначив президент.

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Він наголосив, що це все можливо за умови, якщо Україні нададуть можливість спеціальним механізмом використовувати заморожені активи.

"На сьогодні тільки в Європі їх біля 300 млрд доларів. Цього не вистачить покрити все, що накоїла Росія на території України, але, якщо активи будуть не лише заморожені в юрисдикції Європейського Союзу, а й використані в Україні, одразу близьке коло Путіна і він будуть відчувати, що ця війна дороговартісна", - додав Зеленський.

Нагадаємо, міністри фінансів G7 закладуть основу для використання прибутків від заморожених російських активів для допомоги Україні. Водночас передавати їх нашій державі не будуть.

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