Путін прагне захопити чотири області: експерт про плани і можливості армії РФ

Окупанти зазнають втрат.
Армія РФ не відмовляється від своїх планів та прагне вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Про це заявив генерал-майор запасу, колишній заступник очільника СБУ, експерт із питань національної безпеки Віктор Ягун в коментарі "Главреду".
"Вони (росіяни - Ред.) не зупиняться, бо їм і Київ потрібен. А от Львів вони вже "подарували" полякам", - висловився Ягун.
Він наголошує, що росіяни тривалий час тиснуть на фронті, зазнають втрат, але не зупиняються.
"Навіть під час Другої світової війни Росія проводила певні розрахунки, й попри те, що тоді мінні поля розміновували солдатами, якщо армія виснажувалася під час наступу, наступ зупиняли, накопичували резерви, а вже потім знову наступали. А тут взагалі абсурдна ситуація", - наголосив Ягун.
З його слів, коли окупаційне військо буде виснажене, то будь-яка контратака українських військових по флангах завершиться сумно для загарбників..
"Якщо ми обійдемо їхнє угруповання і зайдемо в тил, всі намагання ворога захопити територію закінчаться тим самим, чим закінчилися в Херсоні та Харкові. Тоді вся російська наступальна операція, що триває вже більше року, просто скінчиться нічим", - наголосив Віктор Ягун.
Нагадаємо, військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що бойові дії можуть розпочатися ще в одній області. Для РФ важливими є міста Дніпро, Павлоград, Запоріжжя.
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