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Путін прагне захопити чотири області: експерт про плани і можливості армії РФ

Путін прагне захопити чотири області: експерт про плани і можливості армії РФ

Путін посилює агресію. Колаж ТСН.ua

Окупанти зазнають втрат.

Армія РФ не відмовляється від своїх планів та прагне вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це заявив генерал-майор запасу, колишній заступник очільника СБУ, експерт із питань національної безпеки Віктор Ягун в коментарі "Главреду".

"Вони (росіяни - Ред.) не зупиняться, бо їм і Київ потрібен. А от Львів вони вже "подарували" полякам", - висловився Ягун.

Він наголошує, що росіяни тривалий час тиснуть на фронті, зазнають втрат, але не зупиняються.

"Навіть під час Другої світової війни Росія проводила певні розрахунки, й попри те, що тоді мінні поля розміновували солдатами, якщо армія виснажувалася під час наступу, наступ зупиняли, накопичували резерви, а вже потім знову наступали. А тут взагалі абсурдна ситуація", - наголосив Ягун.

З його слів, коли окупаційне військо буде виснажене, то будь-яка контратака українських військових по флангах завершиться сумно для загарбників..

"Якщо ми обійдемо їхнє угруповання і зайдемо в тил, всі намагання ворога захопити територію закінчаться тим самим, чим закінчилися в Херсоні та Харкові. Тоді вся російська наступальна операція, що триває вже більше року, просто скінчиться нічим", - наголосив Віктор Ягун.

Нагадаємо, військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що бойові дії можуть розпочатися ще в одній області. Для РФ важливими є міста Дніпро, Павлоград, Запоріжжя.

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