Путін пригрозив ударами по нових об’єктах, якщо США нададуть Україні ракетні комплекси

Президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що в разі постачання Україні ракетних установок зі США, Росія завдаватиме ураження по об’єктах, які до цього "не чіпала".

Путін наголосив, що для цього в РФ достаньо відповідних засобів ураження.

Про це Путін сказав у ефірі російського телеканалу "Россия 1".

"Якщо вони (РСЗВ дальньої дії - ред.) поставлятимуться (Україні - ред.), з цього ми робитимемо відповідні висновки і застосовуватимемо свої засоби ураження, яких у нас достатньо, для того, щоб завдавати ударів по тих об'єктах, по яких ми поки що не завдаємо", - заявив Путін.

Зазначимо, що, починаючи від 24 лютого 2022 року, армія Росії, вочевидь, виконуючи накази Путіна, безперервно руйнує інфраструктуру України та вбиває цивільних. Зокрема, російські ракети знищують школи, дитячі садочки, лікарні, храми. А в Одесі військові РФ вбили 3-місячне немовля у багатоповерхівці.

Зазначимо, російські генерали чинять більший тиск на Володимира Путіна в міру того, як Росія зазнає катастрофічних втрат в Україні. Внаслідок цього, російські військові можуть "прибрати" президента Росії Володимира Путіна і зробити державний переворот.

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