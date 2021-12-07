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Путін продовжує нарощувати війська РФ на кордоні з Україною - Пентагон

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Путін продовжує нарощувати війська РФ на кордоні з Україною - Пентагон

УНІАН

Водночас у Пентагоні "не вірять у неминучість конфілікту" та переконані, що ситуацію можливо стабілізувати дипломатичним шляхом.

Президент Російської Федерації Володимир Путін продовжує нарощувати військовий потенціал Кремля на кордоні з Україною.

Відповідну заяву у понеділок, 6 грудня, озвучив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, США занепокоєні тим, що Москва стягує військовослужбовців до західних кордонів РФ, і продовжують уважно стежити за ситуацією. Кірбі додав, що хоча наміри Путіна залишаються "не зовсім зрозумілими", у Пентагоні "не вірять у неминучість конфілікту".

"Дипломатія та лідерство все ще можуть мати значення, - наголосив він. - Там мусить бути простір для дипломатії і керівництва, щоб вони могли (...) намагатися досягти результату, який стабілізує ситуацію і не призведе до жодного відкритого збройного конфлікту".

Водночас речник Пентагону відмовився "вдаватися в оцінки" американської розвідки. Він запевнив, що міністр оборони США Ллойд Остін "уважно стежить та інформує високопоставлених військових та політичних лідерів" про відповідні дані.

Нагадаємо, що у вівторок, 7 грудня, президент США Джо Байден захищеним відеозв'язком проведе перемовини із російським колегою Володимиром Путіним. Очікується, що американський лідер висловить занепокоєння військовою діяльністю Кремля поблизу кордонів з Україною.

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