Путін продовжує годувати росіян "консервами": диктатора спіймали на черговій брехні (фото)

Путін / © Associated Press

Журналісти викрили чергову брехню Кремля. Так, на одному відеозаписів у президента РФ Володимира Путіна зникла новорічна ялинка.

Про це пише білоруський телеграм-канал NEXTA.

Брехня та маніпуляції — традиційний підхід РФ

Як зафіксували журалісти, росіянам продовжують показувати заздалегідь записані відео, видаючи їх за «свіжі». Наголошується, що це вже 16-та підтверджена «консерва» за рік.

«Ялинку вперше показали 9 грудня на зустрічі Путіна з головою РАН Геннадієм Красниковим, потім — 11 грудня на зустрічі з головою Конституційного суду Валерієм Зорькіним та на нараді щодо „СВО“. Двометрове дерево стояло у кутку кабінету, через нього навіть переставили меблі», — йдеться у повідомленні.

Але потім щось пішло не так — після поїздки Путіна до Ашгабада 11–12 грудня ялинка раптово зникла. На «нових» відео за 15–16 грудня її на кадрах не видно, втім постановка меблів не змінилася. Росіяни намагалися приховати очевидні факти, але нічого не вийшло.

Ще одна дрібниця, яка видала нікчемну брехню Кремля, — розташування ручок та олівців на столі Путіна. Воно повністю збіглося з відео від 1 листопада. Висновок — «свіжі» зустрічі були записані за 1,5 місяця до публікації.

Раніше Путіна вже викривали на підготовці «консерв».

Механізм простий: чиновники приходять на запис заздалегідь, а в день публікації мають з’явитися на інших заходах у такому ж образі, щоб створити відчуття «прямої трансляції». Але зберегти абсолютну ідентичність не вдається.