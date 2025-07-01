Путін проговорився: Росія прагне знищити українську державу повністю

Кремлівський диктатор Путін / © Associated Press

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Заяви високопосадовців Кремля, зокрема російського диктатора Володимира Путіна, продовжують демонструвати ширші територіальні амбіції Росії в Україні, які не обмежуються Кримом і чотирма областями, незаконно анексованими Росією. Путін провів 30 червня нараду з питань соціально-економічного розвитку окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час якої він часто називав окуповану Україну «Донбасом і „Новоросією“.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 30 червня.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 30 червня відреагував на заяву Одеського міського голови Геннадія Труханова від 27 червня про те, що Одеса не є «російським» містом і має власну історію, стверджуючи, що історія Одеси «нерозривно пов’язана» з Росією.

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Помічник президента Росії Володимир Мединський заявив 30 червня, що росіяни та українці є «одним народом» з «історичною батьківщиною», посилаючись на «давньоруські землі по обидва боки Дніпра, „Новоросію“ та Крим».

«Заяви Путіна, Пєскова та Мединського від 30 червня — це лише останні заяви високопосадовців Кремля, які свідчать про масштаби територіальних амбіцій Росії. На Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) 20 червня Путін повторив, що вважає російський і український народи „одним народом насправді“ і що „Україна належить [Росії]“, — йдеться у звіті.

Офіційні особи Кремля регулярно називають Одесу «російським» містом, зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно, 9 червня.

Кремлівські чиновники також неодноразово згадували «Новоросію», яку російські чиновники визначають як всю східну та південну Україну.

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Посилання Мединського на «давньоруські» землі «по обидва боки Дніпра» також узгоджується із закликом окупаційного голови Херсонської області Володимира Сальдо у квітні 2025 року до Росії повністю контролювати ділянки річки Дніпро, які проходять через Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області.

Заступник керівника Офісу Президента України полковник Павло Паліса заявив на початку червня 2025 року, що Росія має намір окупувати всю територію України на східному (лівому) березі Дніпра та захопити Одеську область до кінця 2026 року.

Путін та інші кремлівські посадовці постійно вказують на те, що вони не вірять у те, що Україна є незалежною державою з власною історією, ідентичністю та культурою, окремою від Росії.

Постійна прихильність російських посадовців до цих наративів демонструє незмінну мету Кремля — знищити українську державу та підкорити український народ.

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Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін знову озвучив ідеологічну риторику, яка заперечує суверенітет України. Він заявив, що українці та росіяни є «одним народом», і з цього погляду «вся Україна — наша».

Раніше Портников заявив, що Росія цілеспрямовано тероризує цивільне населення України, аби схилити її до капітуляції та прийняття умов Кремля. Це є частиною плану, подібного до дій РФ у Чечні.

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