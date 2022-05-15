Батько наш Бандера, Стефанія - мати: яскраві меми про перемогу Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022"

Цьогоріч на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" переміг представник від України – гурт Kalush Orchestra. Користувачі соціальних мереж створили чимало мемів з цього приводу.
"Путін завтра прокинеться, а скрізь у новинах "Україна перемогла", Батько наш Бандера, Стефанія - мати, Я хочу Євробачення-2023 в Ялті, Був з Калуша до того, як це стало мейнстримом", - пишуть юзери.
ТСН.ua зібрав яскраві меми та фотожаби, присвячені перемозі України на міжнародному пісенному конкурсі.
Користувачі передбачили страшний ранок для російського диктатора Володимира Путіна, адже у всіх новинах майорить фраза "Україна перемогла".
Putin will wake up tomorrow and everywhere in the news "Ukraine has won"— Харик Оханисян (@Garik_R_O) May 14, 2022
Також юзери сподіваються на швидку перемогу ЗСУ, завядки якій наступне "Євробачення" Україна прийматиме у звільнених територіях, які наразі перебувають під російською окупацією.
Згадали люди Alina Pash, яка на фоні конфлікту навколо Нацвідбора, зняла свою кандидатуру з участі в "Євробаченні-2022".
Звичайно, користувачі Мережі не забували патріотичну пісню "Батько наш Бандера" та додала "Стефанія - мати".
Квартал з Калуш#Євробачення #Eurovision pic.twitter.com/qMEnpi5IX9— лідер (@radikal4ik) May 14, 2022
Нагадаємо, 14 травня під час фіналу "Євробачення-2022" Kalush Orchestra просто зі сцени у Турині закликали негайно врятувати "Азовсталь", за що організатори заходу могли дискваліфікувати гурт. Під час пресконференції для українських журналістів фронтмен гурту-представника України Kalush Orchestra – Олег Псюк зізнався, чи боявся він дискваліфікації України. Так, артист зазначив, що не мав жодних сумнівів, оскільки вважав це своїм обов'язком.
Читайте також:
- "Допоможіть "Азовсталі": Kalush Orchestra у фіналі "Євробачення-2022" сказав те, на що від нього чекала вся Україна
- Ігор Кондратюк пояснив, чи порушив Kalush Orchestra правила "Євробачення-2022"
- Бійці полку "Азов" відреагували на слова Kalush Orchestra у фіналі "Євробачення-2022"
- "Євробачення-2022": представниці Ісландії у фіналі під час виступу емоційно підтримали Україну