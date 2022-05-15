Батько наш Бандера, Стефанія - мати: яскраві меми про перемогу Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022"

Батько наш Бандера, Стефанія - мати: яскраві меми про перемогу Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022"

Цьогоріч на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" переміг представник від України – гурт Kalush Orchestra. Користувачі соціальних мереж створили чимало мемів з цього приводу.

"Путін завтра прокинеться, а скрізь у новинах "Україна перемогла", Батько наш Бандера, Стефанія - мати, Я хочу Євробачення-2023 в Ялті, Був з Калуша до того, як це стало мейнстримом", - пишуть юзери.

ТСН.ua зібрав яскраві меми та фотожаби, присвячені перемозі України на міжнародному пісенному конкурсі.

Також читайте Kalush Orchestra віддасть кубок переможця "Євробачення-2022" на благодійний аукціон

Користувачі передбачили страшний ранок для російського диктатора Володимира Путіна, адже у всіх новинах майорить фраза "Україна перемогла".

Putin will wake up tomorrow and everywhere in the news "Ukraine has won" — Харик Оханисян (@Garik_R_O) May 14, 2022

Також юзери сподіваються на швидку перемогу ЗСУ, завядки якій наступне "Євробачення" Україна прийматиме у звільнених територіях, які наразі перебувають під російською окупацією.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Згадали люди Alina Pash, яка на фоні конфлікту навколо Нацвідбора, зняла свою кандидатуру з участі в "Євробаченні-2022".

Фото з відкритих джерел

Звичайно, користувачі Мережі не забували патріотичну пісню "Батько наш Бандера" та додала "Стефанія - мати".

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 14 травня під час фіналу "Євробачення-2022" Kalush Orchestra просто зі сцени у Турині закликали негайно врятувати "Азовсталь", за що організатори заходу могли дискваліфікувати гурт. Під час пресконференції для українських журналістів фронтмен гурту-представника України Kalush Orchestra – Олег Псюк зізнався, чи боявся він дискваліфікації України. Так, артист зазначив, що не мав жодних сумнівів, оскільки вважав це своїм обов'язком.

Чи зможе Україна прийняти "Євробачення-2023" – Міністр культури

Читайте також: