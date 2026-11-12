Путін пропонує "гуманітарну місію" в Костянтинівці: кому насправді належить місто

Хто насправді контролює Костянтинівку: DeepState і військова журналістка описали складну ситуацію / © t.me/DeepStateUA

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Попри заяву російського диктатора Путіна про нібито контроль окупантів над Костянтинівкою на Донеччині місто перебуває під контролем ЗСУ.

Про це пише Telegram-канал DeepState.

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За даними «осінтерів» каналу, станом на сьогодні ситуація у Костянтинівці надвичайно складна, адже за місто йдуть активні бої. Противник здійснює просочування та намагається накопичити свої сили для окупації. Українські військові дають відсіч цим спробам.

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Росіяни використовують свою традиційну тактику: намагаються обійти місто та сформувати оточення для українських бійців, які там перебувають.

У DeepState прокоментували ініціативу Путіна провести в Костянтинівці «гуманітарну місію» на кшталт як в Олешках.

«Найкраща гуманітарна місія у Костянтинівці буде здійснена у вигляді припинення штурмових дій московитами та зупинки повної руйнації міста через обстріли, які вони здійснюють через неможливість захопити населений пункт. Усі інші спроби — це лицемірство, яким прикривається путін, щоб скористатися ситуацією для своєї вигоди на полі бою. На таке в жодному разі погоджуватися не можна. Битва за Костянтинівку триває», — вважають у каналі.

Що каже військова журналістка про ситуацію у Костянтинівці

Військова журналістка «Громадського» Діана Буцко розповідає дещо іншу ситуацію про Костянтинівку.

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За її словами, ситуація там настільки заплутана, що розібратися, хто контролює місто, складно.

«Утім, українські позиції там є. Не лише в Костянтинівці, а й за нею. Але не це головне запитання, головне —навіщо», — каже Буцко.

Вона назвала таку ситуацію «трагедією Костянтинівки».

«Попри те, що росіяни ще з весни розповзлися містом, попри те, що диверсійні групи доходять і до Дружківки, попри те, що в Костянтинівці ворог облаштував понад десяток пілотних і мінометних точок, а наші розвідувальні дрони не завжди можуть оглядати піхотні позиції, ми однаково тримаємо позиції на східних і північних околицях Костянтинівки. Як наслідок, маємо історії, коли піхотинці голодують і пʼють сечу замість води, бо долітати туди логістичним дронам складно», — відверто розповідає журналістка.

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Особливе її занепокоєння викликає те, що деякі військовослужбовці перебувають на позиціях уже понад 200 днів. Водночас прохання командирів про відведення бійців, як стверджує журналістка, не задовольняють. Вона побоюється, що доля багатьох піхотинців, які тривалий час залишаються в таких умовах, може бути трагічною.

«Ситуацію намагалися виправити. Відколи стало відомо, що до міста просочилося понад сотню росіян, його відбивали. Але ворога занадто багато. Одна за одною штурмові групи гинули: з чотирьох одна могла закріпитися у будівлі, а глобально на розподіл сил у місті це не впливало», — розповідає Буцко.

Найсумніший приклад, який вона навела — штурмовики сумнозвісної «Скелі», які встановлювали прапор у центрі й за кілька днів потрапляли в полон.

«Для того, щоб зачистити Костянтинівку від ворога, треба набагато більше сил. На жаль, ніхто з весни не хоче взяти на себе відповідальність і відвести бійців, щоб вибудувати лінію хоча би по центру або ж по західній околиці. Натомість штурмові групи гинуть, не досягнувши цілі, а піхотинці просто один за одним зникають зі звʼязку», — підсумувала Діана Буцко.

Нагадаємо, що ще у липні в Мережі з’явилася інформація, що Костянтинівка перетворилася на суцільну «сіру зону».

Раніше в Офісі президента відреагували на ідею російського диктатора Володимира Путіна провести «гуманітарну місію» в Костянтинівці за прикладом окупованих Олешків.

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