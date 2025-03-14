Путін прямим текстом "послав американців" з ідеєю припинення вогню - дипломат

Російський диктатор Путін у відповіді на пропозицію про 30-денне перемирʼя фактично прямим текстом "послав американців" з цією ідеєю.

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалий.

На його думку, основна проблема у тому, що американці можуть спробувати зачепитись за те, що Путін не насмілився прямо відповідати відмовою Трампу.

"На мій погляд, Путін прямим текстом послав американців щодо їхньої вистражданої пропозиції про безумовне припинення вогню. Я читаю це тільки так. Сподіваюся, коли Трамп буде говорити з Путіним, бо з часом отримає більше інформації, тоді вже розумітиме, що це насправді була відмова. Це такий кадебістській, кремлівський стиль, який ми вже проходили, – пряма відмова. Не хай у нас також не буде ілюзії в цій ситуації. Єдина проблема, що американська сторона буде пробувати зачепитися навіть за такий варіант, в якому Путін не наважився жорстко та прямо відповісти Дональду Трампу", - прокоментував дипломат.

Чалий заявив, що нещодавні путінські маневри на телебаченні, перевдягання у військову форму та прибуття до Курська фактично кажуть, що Путін відкидає будь-яку можливість завершити війну і хоче продовжувати.

"Ще одна дуже важлива річ – у спільній заяві, яка була зроблена у Джидді, записано, що Україна погоджується на пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного припинення вогню. Тут не йдеться про перемир'я, бо це інший процес, а припинення бойових дій – ще складніший процес. Зараз мова йде про припинення вогню, яке може бути продовжене, це поки тільки перший крок до миру. Це була не українська пропозиція, але Україна, яка хоче миру найбільше, погодилася на такий підхід США та пішла на всі ті компроміси. Ми підтримали спроби американців швидко зробити те, що хоче Дональд Трамп. І що тепер отримують американці? Підкреслю, що не ми, а США отримали відповідь Путіна", - резюмував Валерій Чалий.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередив, за яких умов кремлівський диктатор Путін може порушити мирну угоду.

Ми раніше інформували, що російська відмова від перемирʼя відкриває шлях для тиску США на Москву.

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