Путін прибув до Індії: хто зустрів диктатора біля літака
Моді зустрів Путіна біля літака, який приземлився в індійській столиці Нью-Делі.
Диктатор РФ Володимир Путін прибув до Індії. Його зустрів індійський прем’єр Нарендра Моді.
Про це повідомляє Clash Report.
За даними російських пропагандистських видань, Путін розпочав свій дводенний візит до Індії. Літак очільника РФ сів на авіабазі Палам індійських ВПС.
РосЗМІ пишуть, що Путін після прибуття до Нью-Делі сів у авто з Моді — білий позашляховик індійського прем’єра.
«Путін і Моді на одному автомобілі вирушили на неформальну зустріч, спілкування президента Росії та прем’єра Індії почалося вже в машині», — повідомили кореспонденти ТАСС.
Нагадаємо, Путін видав чергову скандальну заяву про «звільнення Донбасу».
«Росія у будь-якому разі звільнить Донбас і Новоросію», — заявив диктатор.
Мовляв, це відбудеться військовим або іншим шляхом.