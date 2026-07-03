Путін пригрозив продовженням масованих ударів по українських містах

Володимир Путін / © ТСН

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Президент РФ Володимир Путін заявив про намір продовжувати масштабні атаки на українську територію, зокрема на об’єкти оборонної промисловості та інфраструктуру, яка забезпечує їхню роботу.

Відповідну заяву господаря Кремля цитують російські пропагандисти агентства ТАСС.

Російський лідер фактично пригрозив новими масованими ударами по українських містах, наголосивши на необхідності подальшого посилення тиску на український оборонний сектор.

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«Завдання масованих ударів по ОПК України та об’єктів, що їх забезпечують, має бути продовжено», — заявив Путін.

Ця заява прозвучала на тлі регулярних російських атак із застосуванням ракет і безпілотників по українській території, під час яких під удари потрапляє житлова та цивільна інфраструктура.

У Києві неодноразово наголошували, що подібні дії Росії є елементом терору проти мирного населення та черговим свідченням небажання Кремля припиняти агресію проти України.

Водночас українська влада продовжує закликати міжнародних партнерів до посилення систем протиповітряної оборони та збільшення підтримки для захисту міст від нових можливих масованих атак з боку РФ.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що затримки з постачанням обіцяних систем протиповітряної оборони від партнерів мають прямий вплив на наслідки російських атак.

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