Путін принесе у жертву населення Криму: що чекає на півострів після ізоляції

Росія використає ізоляцію Криму для створення показової гуманітарної катастрофми

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Експерти «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» зробили прогноз щодо подальшого розвитку подій на території тимчасово окупованого Криму. Фахівці попереджають, що через ефективну військову стратегію України півострів поступово перетвориться на ізольований острів, що призведе до стрімкого погіршення забезпечення регіону паливом та товарами першої необхідності. Замість порятунку людей російська влада готується цинічно використати гуманітарну кризу у власних пропагандистських цілях.

Про такий сценарій розвитку подій розповів керівник проекту «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» Андрій Клименко.

Демографія та ізоляція півострова

За підрахунками дослідників, зараз на території окупованого Криму перебуває близько 3,3 мільйона осіб. Серед них лише два мільйони є місцевими мешканцями, тоді як ще один мільйон становлять громадяни РФ, які переїхали туди в рамках імперської політики русифікації. Крім того, на півострові залишаються до 200 тисяч російських туристів та десятки тисяч військовослужбовців окупаційної армії.

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Експерти переконані, що російський диктатор Володимир Путін категорично відмовиться евакуювати цивільне населення чи виводити війська. Такий відступ означав би для нього неминучу політичну смерть всередині самої Росії. Натомість окупанти спробують максимально ускладнити самостійний виїзд людей через Кримський міст з боку Тамані.

Пропаганда та «живий щит»

Штучно створені затори з цивільних автомобілів на переправі вже зараз відіграють роль своєрідного «живого щита» від потенційних атак українських ракет та безпілотників. Водночас керівництво РФ буде змушене ризикувати і пропускати через міст не лише товари першої необхідності, а й ешелони з боєприпасами. На тлі цих подій кремлівська пропаганда почне активно поширювати заклики перетворити Крим на «неприступну фортецю» та проводитиме недоречні аналогії з блокадою Ленінграда.

Аналітики також прогнозують неминуче запровадження продуктових карток для населення та створення штучного інформаційного шуму довкола гуманітарної катастрофи. Таким чином Москва намагатиметься привернути увагу міжнародних правозахисників, щоб чинити тиск на світову спільноту.

«Варто очікувати від РФ… пропаганди „героїчних подвигів з прориву нацистської блокади“ для доставлення їжи», — попереджає Андрій Клименко.

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Експерти наголошують, що українській державі варто бути повністю готовою до такого підступного варіанту розвитку подій.

Нагадаємо, на думку журналіста Віталія Портникова, подальша доля окупованого Криму залежить і від політичних рішень президента Росії Володимира Путіна, і від неспроможності ворога налагодити логістику на півострові, критично важливої для наступу загарбників.

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