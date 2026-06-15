Зеленський у Лаврі / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський під час огляду пошкоджених пам’яток архітектури у Києві 15 червня зробив чергову заяву. Президент заявив, що Путін привітав Трампа з днем народження, а потім цинічно ударив по Україні.

Про це він заявив у коментарі журналістам «Новини.LIVE».

Зеленський про Путіна та удар по Києву 15 червня

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішню нічну атаку на столицю. Він заявив, що президент РФ Володимир Путін учора ввечері привітав президента США Дональда Трампа з днем народження, а потім віддав наказ бомбити українські міста.

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На думку українського лідера, Кремль діяв навмисно і цинічно.

Зеленський припустив, що Путін прагнув спочатку висловити свої привітання американському політику, аби під час можливого контакту уникнути «незручних запитань» щодо чергового акта агресії проти України. Саме тому удар було завдано вже після цього.

Російські окупанти збирали ракети кілька днів і вичікували саме цього зручного моменту.

«Я вважаю, що він розраховував, що спочатку вітатиме президента Сполучених Штатів Америки, аби йому не довелося виправдовуватись. Безумовно, якщо була б масована атака (раніше — ред.), команда президента і сам він порушили б це питання. Путін, як завжди, абсолютно цинічно привітав президента США і після цього абсолютно цинічно завдав масованого удару по Україні», — сказав Зеленський.

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Зеленський у Києво-Печерській лаврі: фото

Фото: Офіс Президента України / © Офіс президента України

Фото: Офіс Президента України / © Офіс президента України

Фото: Офіс Президента України / © Офіс президента України

Фото: Офіс Президента України / © Офіс президента України

Зеленський про відповідь Росії за сьогоднішній удар

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня російські окупанти масовано атакували Україну, випустивши 70 ракет та 611 дронів. Понад 60 ракет ворог спрямував на Київ, де загинуло п’ятеро людей, та 28 зазнали поранень. Також під удар потрапили Харків, Дніпро та інші області, а одним із найбільших злочинів проти культури стало влучання по Києво-Печерській лаврі, де горів Успенський собор.

Президент України Володимир Зеленський лаконічно, але впевнено натякнув на підготовку відповіді на ці дії. Відповідаючи на запитання журналістів про те, що б він сказав Путіну після цієї атаки, глава держави заявив: «А ми ще скажемо. Ви побачите».

Водночас Зеленський звернувся до країн G7 на саміті із закликом надати рішучу відповідь на агресію. Він закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію та терміново збільшити допомогу Україні системами ППО, зокрема проти балістичних ракет.

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