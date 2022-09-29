Міністр агрополітики про зернову угоду: "Розмовляти можна з психічно здоровою людиною, але це не про Путіна"

У Мінагрополітики заявили, що російський диктатор Володимир Путін занадто "психічно нестабільний", тому гарантувати продовження угоди про експорт українського зерна наразі не можна.

Міністр аграрної політики України Микола Сольський на саміті Future of Food and Farming в Парижі розповів, що "важко обговорювати" шанси на продовження угоди, яка дозволяє Україні вести морську торгівлю. Слід зазначити, що термін дії відповідного договору має закінчитися вже в листопаді.

Про це пише видання Politico.

"Завжди можна обговорити ці шанси з психічно здоровою людиною. У даній ситуації все не так. Дуже складно щось планувати", - сказав Сольський.

Він додав, що Україна працює з ООН і Туреччиною над продовженням угоди, яка життєво важлива для української економіки й для країн з неблагополучною продовольчою безпекою, особливо в Африці.

"Я думаю, що продовження угоди буде для нас дуже тривожним питанням до моменту її підписання. У нас буде розуміння, відбудеться це чи ні ближче до кінця угоди", - зазначив Сольський.

Він також нагадав, що попри згоду на угоду в липні, Путін в останні тижні піддав її критиці, стверджуючи, що переважна більшість експортованого зерна йде в багаті країни Європи, а не в вразливі країни, які найбільше його потребують. Такі зауваження викликали сумніви в тому, що угода буде відновлена.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу.

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