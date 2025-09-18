Путін розкрив кількість російських солдатів на війні в Україні

Війна в Україні / © ТСН

Понад 700 тисяч російських солдатів перебувають на лінії бойового зіткнення у розв’язаній Кремлем війні в Україні.

Про це повідомив президент Росії Володимир Путін у четвер, 18 вересня, на зустрічі з лідерами фракцій Держдуми РФ.

«На лінії бойового зіткнення у зоні „СВО“ перебувають 700 тисяч бійців збройних сил Росії», — цитують заяву господаря Кремля російські пропагандисти.

Достовірність цієї цифри, озвученої російським президентом, перевірити неможливо.

Проте відомо, що під час спроб наступу на позиції українських захисників, окупаційна армія РФ зазначає значних втрат, тож щоденно ця кількість неухильно зменшується.

Як зазначило агентство Reuters, начальник Генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов нещодавно відзвітував про «просування» російської армії майже на всіх фронтах. Однак його слова не підтверджені об’єктивним моніторингом та свідчать про масштабний обман президента РФ Володимира Путіна щодо ситуації на полі бою.

Нагадаємо, на сьогоднішній зустрічі з лідерами фракцій російського парламенту президент Російської Федерації Володимир Путін також заявив, що новою «зміною» у владі держави-агресорки повинні стати воєнні злочинці, які були учасниками бойових дій в Україні.