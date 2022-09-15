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"Путін розлючений": у Євросоюзі вважають, що Росія жорстоко бомбардуватиме Україну

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"Путін розлючений": у Євросоюзі вважають, що Росія жорстоко бомбардуватиме Україну

Фото: Getty Images

Після поразок на фронті Росія почне жорстоко бомбардувати Україну.

Під удар можуть потрапити мирні міста на сході України, оскільки російський диктатор Путін розлючений контрнаступом ЗСУ. 

Про це сказав Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель в інтерв'ю El Mundo

Боррель зазначив, що він розмовляв з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Той пояснив, що росіяни зосереджують свої сили на півдні, що дозволило України провести успішний контрнаступ на Харківщині. 

Ця ситуація, за даними, головного дипломата ЄС, розлютила Путіна, який ще на початку війни планував захопити Київ за 72 години. 

"Путін розлючений, розчарований своїми військовими і хоче помститися за приниження. Тож варто очікувати жорстокої відповіді від росії, але не на фронті, а в стратегічних центрах, у невибіркових бомбардуваннях", - сказав Боррель.

Головний дипломат ЄС додав, що зараз за даними розвідки, у Росії обговорюють можливість оголошення загальної мобілізації, проте навіть ті російські чиновники, які раніше були за її проведення, тепер скептично ставляться до такого вчинку. 

"У Росії бракує ресурсів, а не людей; вона втратила половину своїх можливостей, це надзвичайно. Втратила більше ніж половину танків, артилерії, не контролює повітряний простір", - пояснив дипломат.

Нагадаємо, у Росії оштрафували депутатів, які хотіли відсторонити Путіна від обов'язків президента.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3317
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