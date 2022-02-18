"Путін, руки геть від України!": десятки людей вийшли на протест під штаб-квартиру ООН

"Путін, руки геть від України!": десятки людей вийшли на протест під штаб-квартиру ООН

За оцінками ООН, ситуація щодо країни нині така ж напружена, як 2014-го.

Десятки людей вийшли на протест під штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 лютого.

Демонстранти з українськими стягами та плакатами заполонили всю вулицю і закликали зупинити російську агресію проти України. Зокрема, з гаслом: "Путін, руки геть від України!".

За оцінками ООН, ситуація щодо країни нині така ж напружена, як 2014-го. На засіданні Ради Безпеки глава державного департаменту США заявив: Вашингтону достеменно відомо про плани Кремля звинуватити українську владу в етнічних чистках, геноциді, теракті або використанні хімічної зброї. Хвиля такої брехні вже ллється з офіційних російських джерел.

Геть від України: під штаб-квартиру ООН вийшли десятки протестувальників

Москва на засіданні все заперечувала і намагалася звинуватити Київ у невиконанні Мінських домовленостей. На що представник України в ООН заявив: Україна - за мирне вирішення конфлікту, але у разі російської ескалації захищатиме себе.

Нагадаємо, безпекову ситуацію в Україні й довкола неї сьогодні обговорюватимуть у Мюнхені. Нинішня криза буде центральною темою і на офіційних, і на кулуарних зустрічах серед лідерів країн, політиків, експертів з низки країн. Втім, російські представники відмовилися від участі, бо не мають щеплень від ковіду схваленими у ЄС вакцинами.

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