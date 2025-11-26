Путін саботує «мирний» план: Кремль навмисно «злив» записи розмов помічників Трампа з росіянами

Реклама

Це буде його другий візит до України. Минулого тижня Ден Дрісколл, разом із начальником штабу генералом США Ренді Джорджем, привіз українському керівництву одіозний «мирний» план із 28 пунктів, «злитий» напередодні в західні ЗМІ. За інформацією Reuters, автором цього плану, де викладені виключно умови Кремля, є Москва. Чому адміністрація Трампа взяла за основу саме російське бачення? Можливо, як пише NBC News, це відбувається тому що в адміністрації Трампа розкол між віцепрезидентом Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо щодо врегулювання війни.

ТСН.ua вже писав, що Ден Дрісколл — друг Джей Ді Венса. Вони навчалися разом в Єльському університеті. Ще один спецпредставник президента США Стів Віткофф, який вже чотири рази їздив до Путіна в Росію, де проводив з очільником Кремля багатогодинні переговори, за словами Трампа знову незабаром поїде до Москви. Цього разу можливо разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером, який теж брав участь у написанні російського плану з 28 пунктів. У Кремлі сказали, що візит відбудеться наступного тижня.

Джей Ді Венс і посадовці, які на нього орієнтуються, судячи з публікацій у пресі, наполягають на домовленості з Росією ціною поступок з боку України. Марко Рубіо, який очолив американську делегацію на переговорах у Женеві цими вихідними з доопрацювання «мирного» плану, має більше проукраїнську позицію, вважаючи, що Москва має заплатити за неспровоковану агресію. Венс і Рубіо не приховують своїх амбіцій позмагатися за номінацію кандидата в президенти від Республіканської партії на виборах у 2028 році. Й так виглядає, що питання завершення війни Росії проти України ключове зараз у їхній боротьбі.

Проте напередодні візитів спецпосланців Трампа до Києва та Москви стався ще один витік у пресу. Bloomberg оприлюднив стенограму телефонної розмови Стіва Віткоффа з помічником Путіна Юрієм Ушаковим, де Віткофф радить Ушакову, як Путіну краще говорити з Трампом щодо спільної роботи над планом про припинення війни. Скандал із цими «плівками» набув такого розголосу, що в Конгресі вже вимагають відставки Віткоффа, який у розмові з Ушаковим висловлював «найглибшу повагу до Путіна».

Як це вплине на подальший переговорний процес? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Експерти в соцмережах не можуть дійти висновку, хто ж саме «злив» запис телефонної розмови Стіва Віткоффа з Юрієм Ушаковим, яка відбулася 14 жовтня. Українські користувачі соцмереж впевнені, що це зробили росіяни. Адже «злили» також розмову Юрія Ушакова й представника Путіна Кирила Дмітрієва, який за повідомленнями американської преси, протягом трьох днів наприкінці жовтня в Маямі напрацьовував із Віткоффом та Кушнером російський варіант «мирного» плану, що складається з 28 пунктів.

Більшість західних експертів впевнені, що це американські спецслужби записували розмови Віткоффа з росіянами. За словами колишнього посла США в Росії Майкла Макфола, коли він працював на Барака Обаму, то радив йому як розмовляти з російськими лідерами, але ніколи не давав порад Кремлю, як розмовляти з Обамою. У коментарях під цим дописом Макфола в Х дочка відомого покійного американського сенатора-республіканця Джона Маккейна, який послідовно підтримував Україну, пригадала, як Обама, який відмовився надати Україні зброю, говорив Дмитру Медведєву, що після виборів у США він «матиме більше гнучкості», після чого Росія окупувала Крим.

Дональд Трамп, коментуючи «плівки Віткоффа», заявив, що це «стандартна річ».

«Він має продати це Україні, він має продати Україну Росії. Ось що робить укладач угод. Я цього („злитої“ розмови Віткоффа та Ушакова — Ред.) не чув, але чув, що це були стандартні переговори. І я гадаю, що він каже те саме Україні, бо кожна сторона має щось давати й брати», — заявив президент США.

Трамп також додав, що одна з перешкод на шляху до укладення «мирної» угоди — це територія. За його словами, поступка росіян полягає в тому, що вони припинять воювати й більше не захоплюватимуть українських земель. Це вже не перша така заява президента США. До того ж, вона збігається з тезами, які ретранслює Джей Ді Венс і посадовці, які на нього орієнтуються. Їхня суть, яка нагадує проросійські тези, полягає в наступному: «Україна програє на полі бою, тому краще зараз погодитися на все, чого вимагає Кремль, доки не стало ще гірше». На додачу, під час візиту до Києва минулого тижня Ден Дрісколл неофіційно повідомив українській владі, що американський ОПК не в змозі навіть продавати зброю через НАТО в тих об’ємах, яких потребує Україна.

Проте «найцікавіше» у «плівках Віткоффа» інше. Він не просто радив помічнику Путіна Ушакову, як краще говорити з Трампом, наприклад вихваляти його зусилля з досягнення миру в Секторі Газа, а й рекомендував, щоб Путін подзвонив Трампу до зустрічі Трампа з Зеленським в Овальному кабінеті 17 жовтня. Після цієї телефонної розмови з очільником Кремля президент США анонсував їхню швидку зустріч у Будапешті, яку ж сам потім і скасував. Ба більше, у розмові з Ушаковим Віткофф «торгував» українськими територіями.

«А тепер, між нами, я знаю, що потрібно для мирної угоди: Донецьк і, можливо, обмін якимись ще територіями. Але послухай: замість того, щоб ось так висловлюватися, давай говорити більш оптимістично, тому що я думаю, так ми досягнемо угоди», — йдеться в стенограмі Bloomberg про слова Віткоффа Ушакову.

У Білому домі не заявили, що «злитий» у ЗМІ зміст телефонних переговорів Віткоффа з Ушаковим — це фейк. Син президента США Дональд Трамп-молодший накинувся в Х на критиків Віткоффа, які, за його словами, хочуть, щоб «угода провалилася й вони могли продовжувати цю війну нескінченно». Ще один спецпосланець Трампа, колишній посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав терміново знайти й звільнити того, хто злив зміст телефонних переговорів. Сам Ушаков сказав, що «хтось зливає й прослуховує» розмови, але не Росія.

Проте недовіри до радників і помічників Трампа, які контактують із Кремлем, стало ще більше. Член Палати представників від Демократичної партії Тед Лю назвав Віткоффа «зрадником». Його колега-республіканець Браян Фіцпатрік вважає, що таємничі зустрічі й дзвінки мають припинитися, а Марко Рубіо мають врешті дати чесно й обʼєктивно виконувати свою роботу. А конгресмен від Республіканської партії Ден Бейкон і поготів назвав Віткоффа російським агентом, закликавши його звільнити.

«Злив» змісту телефонної розмови Віткоффа та Ушакова безумовно матиме вплив на всі подальші переговори щодо «мирного» плану, який просуває адміністрація Трампа. Але генсек НАТО Марк Рютте вважає, що до закінчення війни ще далеко. За словами очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас, у першому проєкті (який «злили» в ЗМІ минулого тижня — Ред.) «мирного» плану не було жодної поступки чи зобов’язання з боку Росії. Натомість заступник глави російського МЗС Сергій Рябков заявив, що на жодні поступки Москва не піде.

Експерти американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) вказують на одну важливу деталь сьогоднішніх переговорів про «мир» — вони не відбуваються навколо ідеї, що Україна може виграти, а Росія — бути переможеною.

«Якби США та Європа у лютому 2022 року зобов’язалися надати Україні все необхідне для перемоги, сьогодні ми були б у зовсім іншому становищі. Москва вважає, що може пережити Захід. Щоб змінити цю динаміку, Україні потрібен час і достатня зовнішня підтримка, щоб дозволити власному ВПК перетворитися на титана, яким вона може стати. Інновації, такі як маленькі дрони та великі „Фламінго“, продовжуватимуть надходити з України, й Захід був би нерозумним, якби дозволив їм потрапити до рук Росії», — вважають експерти CSIS.