Путін сам себе відлучив від церкви: звернення ПЦУ до Вселенського Патріарха

Архієрейський Собор ПЦУ звернувся із листом до Вселенського Патріарха Варфоломія, щоб засудити ідеологію "русского міра" та злочини Володимира Путіна проти України.

Про це йдеться у листі ПЦУ, опублікованому на сайті Православної церкви 11 травня.

"Ця організація (МП - ред.) хоча і має громадський характер, але створена безпосередньо РПЦ, за статутом її очолює російський патріарх і у своїй діяльності від середини 1990-х років і дотепер вона працює цілком суголосно з російською державою та Російською Церквою. Документи зібрання цієї організації, де російська агресія проти України названа "священною війною", були офіційно поширені сторінками РПЦ, як її власні. На підставі аналізу наказу так званого "собору" та інших джерел, зокрема численних публічних виступів Кирила Гундяєва, "русскій мір" можна визначити як світоглядний нацизм...

Науковці та богослови констатують, що нинішня версія ідеології "русского міра" вже перейшла навіть межі етнофілетичної єресі та стрімко віддаляється від християнського віровчення. За своїм змістом ця система тяжіє до дуалістичних релігій - зороастризму, маніхейства чи навколохристиянських гностичних рухів, де провідну роль відіграє те саме "єдине зле начало" в його вічній боротьбі з добром", - сказано у листі.

Собор ПЦУ закликає Вселенського Патріархату звернутися до Кирила Гундяєва "з вимогою публічно відректися від лжевчення "русского міра", засудити і відкликати наказ так званого "собору", в якому містяться елементи цього лжевчення".

"Зажаючи на особливу тяжкість, публічність та вперту нерозкаяність злочинів проти Бога, Церкви Христової та людства, вчинених мирянином РПЦ Владіміром Владіміровічєм Путіним, Архієрейський Собор Православної Церкви України засвідчує, що ця особа своїми злочинами і впертим та свідомим нерозкаянням в публічних гріхах сама себе відлучила від Церкви", - вважають у ПЦУ.

Нагадаємо, єпископ РПЦ залякував росіян вторгненням іншопланетян.

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