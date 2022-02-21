Путін сьогодні вночі накаже висувати війська до окупованого Донбасу - Пентагон

Соьгодні ввечері Путін визнав українські території ОРДЛО як "незалежні".

У Міністерстві оборони США заявляють, що у ніч проти 22 лютого президент країни-агресорки Володимир Путін може надати наказ військовим висуватися до окупованого Донбасу. Це може стати можливим через визнання територій ОРДЛО.

Про це повідомляє амеркиканський канал Fox News з посиланням на Міноборони США.

За даними каналу, Путін введе війська на територію "ЛДНР" після підписання указу про визнання так званих "республік". Війська можуть бути введені вже сьогодні вночі.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Після цього президент України Володимир Зеленський скликав сьогодні ввечері, 21 лютого, термінове засідання Ради національної безпеки і оборони на тлі напруженої ситуації в Україні через визнання з боку РФ "незалежності" "ЛДНР".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання “ЛНР” та “ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

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