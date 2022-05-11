Путін стикається з невідповідністю між своїми амбіціями та військовими можливостями Росії - розвідка США

Путін стикається з невідповідністю між своїми амбіціями та військовими можливостями Росії - розвідка США

Розвідка США вважає, що війна Росії в Україні, ймовірно, стане більш непередбачуваною та ескалаційною.

Це може включати введення воєнного стану, переорієнтацію промислового виробництва або потенційно ескалаційні військові дії.

Про це повідомила директорка національної розвідки Конгресу США Авріл Гейнс, інформує CNN.

На її думку, наступний крок буде важко передбачити частково тому, що Путін стикається з невідповідністю між його амбіціями та поточними звичайними військовими можливостями Росії, тож ситуація на місці може підвищити ймовірність того, що президент Путін звернеться до більш радикальних засобів.

Авріл Гейнс повідомила, що розвіддані не свідчать про те, що Путін звернеться до використання ядерної зброї, якщо не відчує екзистенційну загрозу для Росії.

Розвідка також вважає, що цілі Путіна виходять далеко за межі східного Донбасу.

"Навіть якщо вони будуть успішними, ми не впевнені, що боротьба на Донбасі ефективно завершить війну", - сказав Гейнс.

У найближчій перспективі, за словами Гейнс, Путін хоче захопити дві східні області – Донецьку та Луганську, контролювати місто Херсон і потенційно розширити сухопутний міст навколо південної сходинки країни до Придністров’я. Але для того, щоб досягти Придністров’я, Путіну потрібно розпочати повну мобілізацію всередині Росії, чого він досі не зробив.

"Оскільки і Росія, і Україна вірять, що можуть продовжувати прогрес у військовій сфері, ми не бачимо життєздатного шляху переговорів, принаймні в короткостроковій перспективі", – сказала Гейнс.

Нагадаємо, що військовий експерт назвав реальну причину, чому Путін прибрав з параду "літак Судного дня" і всю авіацію.

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