"Путін – су**й син!": жителька Курщини розповіла про своє ставлення до диктатора та ЗСУ (відео)

Наші воїни продовжують заходити вглиб Курської області. Так, жителька регіону українською мовою розповіла про своє ставлення до Путіна та військових ЗСУ.

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Жителька Курщини розповіла про своє ставлення до Путіна та ЗСУ

"Путін, су**й син! Що він наробив, дитинко?"

Бабуся каже, що і голова села теж "зробив ноги".

"Потікали всі... Лишили мене напризволяще"

Говорить, що військові ЗСУ принесли їй харчові продукти.

"Ой, які ви гарні, хлопці!"

Наші бійці продовжують звільняти населені пункти Курської області. Так, одна бабуся розповіла про своє ставлення до Путіна. Крім того, вона поділилася, що її "кинули напризволяще", а "гарні хлопці із ЗСУ дали їй продукти.

Нагадаємо, Сили Оборони України продовжують звільняти населені пункти Курщини. Наразі вони контролюють Суджу, Любимівку, Гончарівку, Лебедівку, Курилівку, Плехово та інші.

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